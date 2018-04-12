Неземной вкус: чем и как питаются космонавты

Суши и борщ на земной орбите

Для того, чтобы обеспечить космонавтам безопасность, мало одного скафандра, так как условия, в которых они находятся длительное время, по-настоящему экстремальные. К питанию необходимо относиться максимально внимательно, поэтому в СССР еще в 60-ых годах придумали так называемую космическую еду.

Она считается самой здоровой пищей, потому что богата витаминами и микроэлементами, после тщательной предварительной обработки из нее удаляются все вредные вещества. При изготовлении пищи используют качественное сырье и натуральные консерванты, а долгий срок хранения и устойчивость к смене температур в корне отличают ее от земной продукции.

Питание для космонавтов подбирают, основываясь на физиологических потребностях человека в космосе. «Меню» для космонавтов сильно отличается в зависимости от страны-представительницы. Например, астронавты из США питаются практически стандартными сухпайками, а космонавты из Китая могут насладиться различными сортами зеленого чая, рисом и даже суши.

«Рацион у нас огромный: перед полетом мы выбираем те блюда, которые нравятся. У каждого космонавта получается свой набор. Но мы можем делиться и угощать других. Кроме того, мы можем заказывать что-то из рациона американских астронавтов, а они – наши блюда. Многие наши американские коллеги любят борщ и с удовольствием его едят», – цитирует издание «Собеседник» космонавта, Героя России Сергея Рязанского.

Фото: Михаэль Иванов-Шувалов / Naked science

На сегодняшний день для российских космонавтов изготовляют более чем 250 блюд, еду производят в ФГУП «Бирюлевский экспериментальный завод» в поселке Измайлово, Московская область.

«БЭЗ» – головная организация государственного типа по созданию спецпитания. Здесь делают еду для представителей космических ведомств, военных сил РФ и спасательных плавательных средств. Еще в далеких 40-х годах завод снабжал фронтовиков консервами с мясом, а потом стал производить еду для космонавтов на орбите.

В отличие от производства обычной пищевой промышленности, в ФГУП «БЭЗ» изготавливают продукцию без добавления искусственных консервантов, стабилизаторов и других веществ. Здесь делают 80% всей космической еды, еще 20% поставляется с других производств: московских заводов «Карат» (сыры) и «НИИ Хлебной промышленности» (хлеб), а также петербургского «Гипрорыбфлот» (рыбные блюда). Некоторые изделия производят мелкие предприятия в других странах, например, в Америке.

Фото: Михаэль Иванов-Шувалов / Naked science

Запах свежих апельсинов и «чашечка» кофе

История еды для космонавтов запомнила различные упаковки:

1. Еда в тюбиках: борщ, творог с различными добавками, мясное пюре;

2. Консервированные продукты в алюминиевых банках по 250 или 100 грамм: баранина с овощами, мясо в белом соусе, мясное ассорти;

3. Сублимированные продукты (в вакууме): гуляш, суп «Харчо», суп «Крестьянский», овощное рагу с мясом;

4. Кондитерские и хлебобулочные изделия: курага, мармелад, печенье, чернослив с орехами, палочки из персиков, несколько видов хлеба;

5. Сухие напитки: чай, кофе.

Алюминиевые тюбики, которые мы привыкли видеть в музеях, ушли в прошлое, теперь еду для космонавтов изготавливают совершенно по-другому. Первые и вторые блюда, а также творог и сухие напитки сублимируют (сушат под вакуумом), это позволяет сохранить до 97% пищевых свойств продуктов и обеспечивает срок хранения на более длительное время. Остальные продукты поставляют в виде консервов, которые подвергаются тепловой стерилизации (их нагревают до температуры более ста градусов). В основном, это рыбные и мясные консервы, а также хлеб, который может хранится год, а то и полтора. Консервированные продукты могут храниться до двух лет с минимальным сроком годности восемь месяцев. В тюбиках сейчас поставляются лишь мед, горчица и всевозможные соусы.

Как производителям удается сохранять свежесть продуктов на такой длительный срок? На заводе учеными и исследователями разрабатываются технологии с применением антиоксидантов, которые тормозят процессы окисления, то есть порчи продуктов.

На борт МКС не забывают поставляют и свежие фрукты и овощи, предварительно обработанные специальными растворами, которые могут храниться в нормальных условиях и не терять своих полезных качеств, а главное – свежести. Космонавты могут вдоволь насладиться огурцами и помидорами, а также полакомиться апельсинами и яблоками. Перед Новым годом для космонавтов готовят праздничные наборы, куда входят деликатесы, собранные на основании их собственных желаний.

«Я не сладкоежка. Но вот мясные продукты, консервы, сублимированные борщи у нас очень хорошие – я их люблю. А вообще, знаете, когда приходит корабль пополнять продукты питания, то самое вкусное, самое долгожданное – это, наверное, помидоры и апельсины. Их всегда ограниченное количество, потому что они могут испортиться быстро. Это самое классное, потому что это свежее и пахнет так вкусно, как будто только что на Земле сорвали и нам привезли», – рассказал космонавт, Герой России Максим Сураев на официальной странице «БЭЗ» в Facebook.

Первая в истории «космическая пицца» была приготовлена на МКС в 2017 году. Видео: NASA Johnson / YouTube

В составлении рациона питания участвуют и сами космонавты. Они дегустируют продукты и оценивают их по десятибалльной шкале. Блюда от шести и выше включают в меню, а остальные – исключают.

Сегодня сублимации подвергаются даже салат из свеклы, говядина с рисом, картофельное пюре, всевозможная фасоль и другие блюда. Излюбленные сладости космонавтов – печенье, мармелад, конфеты, медовые коврижки и все, что может долго храниться. Выпечку и прочие лакомства поставляют без сублимации.

«Любимое блюдо в нашем космическом рационе мне назвать сложно… Но предпочтения определенные есть. Например, все полгода мой завтрак состоял из овсяной каши с какими-либо дополнениями (клубника/ черника/ курага), творога (либо с орехами, либо с ягодными добавками) и «чашечки» кофе. Конечно это я говорю условно, на самом деле мой завтрак завершает пакетик кофе. Вот, например, кофе я предпочитаю американский, заказал его в бонусных контейнерах у партнеров», – пишет космонавт, Герой России, петербуржец Андрей Борисенко в блоге на официальном сайте Роскосмоса.

Употребление космической еды – дело не из простых. Это мы с вами, на Земле, готовим блюдо, кладем его на тарелку и едим ложкой, запивая вкусным соком или бокалом вина. Сублимированные продукты в рационе космонавтов восстанавливаются с помощью подогретой воды, которая специально хранится на борту корабля.

Космонавт должен отрезать край вакуумного пакета с едой и присоединить к нему насос, через который будет поступать вода. Для удобства – на каждом пакете указан необходимый объем жидкости для восстановления «блюда». После он разминает вручную такой вот «пакет» и ждет примерно 15 минут. Только потом космонавт может надрезать следующий уровень пакета и с помощью специальной ложки съесть готовое блюдо. И да, пакет здесь выполняет роль посуды.

Каждый день космонавт сжигает около 3200 калорий. Важно следить не только за тем, что он есть, но и как он это делает. В итоге от трехразового питания перешли к четырехразовому, что поспособствовало насыщению организма питательными веществами.

Специалисты оценивают один прием пищи космонавта в 20 тыс. российский рублей. Туда входит не только сама еда, но и стоимость доставки питания. К примеру, на МКС один килограмм веса обходится в кругленькую сумму – 5-7 тыс. долларов США, поэтому важно сводить все к рациональному весу, но не терять питательности и полезности продуктов. Эта цель была достигнута благодаря современным упаковкам. Поставка пищи на МКС производится восемь раз в год – четыре полета грузового корабля и четыре – пилотируемого.

Раньше еду для космонавтов было крайне трудно достать, но сегодня, в эпоху современных технологий, купить тюбик с борщом или вкусное пюре с мясом можно всего в несколько кликов. На сайте завода еда-космонавтов.рф можно выбрать любой продукт космической кухни. Ориентируются производители как на корпоративных, так и на частных клиентов, например, одни приобретаютют наборы в качестве оригинального подарка или необычного сувенира, другие закупают космопитание для тематических мероприятий или самых экстремальных условий (рыбалка, альпинизм, скалолазание, походы).

Российский космонавт Олег Кононенко. Фото: vkonline.ru

Мясо и шоколад: первый обед в космосе

Еще недавно ученые и технологи не имели точного представления о том, какой должна быть еда для космонавтов, как ее употреблять и сможет ли космонавт принимать пищу в отсутствии гравитации. На эти и другие вопросы сложно было дать ответ без опытов.

Советский космонавт Юрий Гагарин, который провел в космосе 108 минут, первый попробовал космическую еду. За два неполных часа можно было и воздержаться от приема пищи, однако ученые решили поэкспериментировать. У полета появилась еще одна важная цель – опробовать пищу в космосе, ведь в планах последующие советские запуски должны были быть более длительными.

Технологи готовились к этому тщательно, задолго до полета Гагарина. Они понимали, что с земной пищей на борту могут возникнуть проблемы: крошки будут разлетаться по всему кораблю, препятствуя обзору и даже угрожая жизни космонавтов, попадая в дыхательные пути. Как раз тогда было решено использовать еду в алюминиевых тюбиках, протестированную в авиации, и первый рацион космонавта состоял из мяса и шоколада. Гагарин успешно опробовал еду, и все остались довольны.

Более подробную информацию технологи получили от космонавта, отправившегося в космос после Гагарина, – Германа Титова. Его полет длился 25 часов и предполагал трехразовое питание. Рацион ему составили все те же тюбики, что были у Юрия Гагарина, но с расширенным списком блюд. Помимо мяса и шоколада, космонавт попробовал суп и компот. После того, как Титов вернулся, ученые были озадачены: из-за нехватки питательных веществ и колоссальных нагрузок на организм, у космонавта сильно кружилась голова. Это был первый реальный опыт в условиях длительного полета, технологи решили обратить особое внимание на питательность еды и на то, как продукты должны усваиваться, чтобы предотвратить несчастные случаи на борту.

Фото: NASA

В США ученые пошли другим путем. Своей задачей американцы поставили просто высушить продукты, а в полете разводить их водой. Первый космический рацион для американских астронавтов был настолько невкусным, что они тайком проносили на борт земную еду. Ничем хорошим это не заканчивалось. Когда американский космонавт Джон Янг пронес на борт обычный сандвич, крошки от хлеба разлетелись по всему кораблю и принесли много неприятностей экипажу.

Задумываются ученые и о будущем производства. Идеальное будущее космического питания – чтобы его не нужно будет доставлять с Земли. Несколько лет назад случился неприятный инцидент – груз с едой для российских космонавтов не смог достичь орбиты. Ситуация разрешилась, но осадок остался, с непредвиденными ситуациями нужно было что-то делать, поэтому уже сегодня космонавты пробуют выращивать некоторые культуры на МКС, однако их объема недостаточно для полноценного питания.

За плечами у NASA два успешных эксперимента по выращиванию пищи на МКС, это были листья салата. Первый урожай отправили на Землю, чтобы провести ряд исследований. Второй урожай, в августе 2015 года, был съеден на МКС под объективами камер в прямом эфире.

В ближайшее время на МКС планируют вырастить и другие растения: зеленый перец, редис, лук, капусту и картошку, но для этого потребуется огромное количество энергии и места. Пока что проще и выгоднее поставлять еду с Земли.

Урожай на МКС. Видео: NASA Johnson / YouTube

Где попробовать космопитание в Петербурге

Космическую еду в тюбиках петербуржцы могут приобрести в Планетарии (Александровский парк, 4) и на Московском вокзале (Невский проспект, дом 85). Специально для самых любопытных здесь установили вендинговые автоматы с самым безопасным, полезным и вкусным питанием – «спейсфудом». Тюбик с космической едой стоит 300 рублей, а ассортимент разработан и изготовлен в ФГУП «Бирюлевский экспериментальный завод».

Космическую еду от завода-производителя для МКС можно приобрести и в киноцентре «Великан Парк» (Александровский парк, 4/3, литера А). На первом этаже комплекса расположен космический автомат, где можно насладиться вкусным и необычным питанием, стоимость упаковки – 350 рублей.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал не только первым человеком, совершившим полет в открытый космос, но и первым человеком в мире, кто попробовал еду в тюбике. Спустя год, дату объявили Днем космонавтики – с того момента началась новая глава в мировой истории, и сегодня Россия – страна с самым высоким уровнем научных разработок в сфере изготовления космической еды в мире. Впереди ждут великие открытия! Поехали!