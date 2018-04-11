Тайны вселенной и теория всего: 17 захватывающих книг о космосе

Вид сверху. Потрясающие снимки Земли со спутников

Автор: Грант Бенджамин

Издательство: Альпина Паблишер, 2018

Полноцветные книги часто выглядят роскошными и впечатляющими, но красота этого издания – особенная. Эффект обзора – вот что захватывает дух, когда вы рассматриваете фотографии нашей планеты, сделанные из космоса.

Читать также:

Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

Человеческая деятельность значительным образом изменила лицо Земли. Взгляд сверху позволяет нам внимательно разглядеть последствия того, как мы стремительно несемся навстречу техническому прогрессу, как используем природные ресурсы и решаем проблему отходов, как живем и развлекаемся, а также – как бережем уникальные заповедные места планеты.

Эта книга – не просто сборник фотографий, но впечатляющий инструмент пробуждения осознанности для каждого из нас. Только оценив масштаб человеческой деятельности на Земле в целом, можно понять меру личной ответственности перед нашим домом – планетой.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Голубая точка. Космическое будущее человечества

Автор: Карл Саган

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Выдающийся популяризатор науки, прекрасный рассказчик, страстный пропагандист космоса, провидец Карл Саган считает, что стремление странствовать и расширять границы знаний свойственно природе человека и связано с нашим выживанием как вида.

В его искренней, захватывающей книге философские размышления переплетаются с восторженными описаниями триумфальных исследований планет и спутников как с участием человека, посещавшего Луну, так и роботизированных миссий. Знакомя нас с нашими соседями по космосу, Саган не просто просвещает и восхищает читателя, он и помогает понять, как защитить Землю.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Фото: Роскосмос / РИА «Новости»

История Земли. От звездной пыли к живой планете: Первые 4 500 000 000 лет

Автор: Роберт Хейзен

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Книга известного популяризатора науки, профессора Роберта Хейзена, знакомит нас с принципиально новым подходом к изучению Земли, в котором переплетаются история зарождения и развития жизни на нашей планете и история образования минералов. Хейзен с первых строк увлекает читателя динамичным повествованием о совместном и взаимозависимом развитии живой и неживой природы.

Вместе с автором читатель, затаив дыхание, совершает путешествие сквозь миллиарды лет: возникновение Вселенной, появление первых химических элементов, звезд, Солнечной системы и, наконец, образование и подробная история Земли. Движение целых континентов через тысячи километров, взлет и падение огромных горных хребтов, уничтожение тысяч видов земной жизни и полная смена ландшафтов под воздействием метеоритов и вулканических извержений – реальность оказывается гораздо интересней любого мифа.

Воображение астробиолога, методология историка и острый глаз натуралиста помогают автору изумительно ясно описывать самые сложные вопросы науки. Однако Хейзен не останавливается на нашем времени, основываясь на последних научных открытиях, – он дает читателю захватывающую возможность заглянуть в будущее.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Происхождение всего от Большого взрыва до человеческой цивилизации

Автор: Дэвид Берковичи

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2017

Невероятно компактный рассказ геофизика Дэвида Берковичи о том, как все везде появилось: звезды и галактики, атмосфера Земли, океаны, клетка и, наконец, человеческие цивилизации, написан трепетно и талантливо.

Сочетая юмор и безупречную научную канву, Берковичи с головокружительной скоростью проводит нас сквозь пространство и время – почти 14 млрд лет, показывая при этом связи между теориями, помогающие понимать такие темы, как физика частиц, тектоника плит и фотосинтез.

Уникальный эксперимент Берковичи в равной мере впечатляет научной убедительностью и литературным мастерством и станет незабываемым опытом знакомства с вопросами космологии, геологии, климатологии, человеческой эволюции как для искушенного читателя, так и для новичка.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

За пределами Земли. В поисках нового дома в Солнечной системе

Авторы: Аманда Хендрикс, Чарльз Уолфорт

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

«Однажды люди научатся жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна» – этими словами начинается книга «За пределами Земли», написанная планетологом Амандой Хендрикс и научным журналистом Чарльзом Уолфортом. Не на Марсе, как считалось долгие годы, а именно на Титане, с его плотной атмосферой, щадящим климатом и неисчерпаемыми запасами топлива и воды, возможно создание автономной колонии.

Аргументируя свою точку зрения, ученый и журналист показывают не только неизбежность и заманчивые перспективы освоения планет и спутников Солнечной системы, но и болевые точки государственного и коммерческого освоения космоса, политические, бюрократические и научные проблемы, которые препятствуют покорению иных миров. И все же это реальная перспектива, а не фантастический сценарий, убеждены авторы и заражают своей верой читателя.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Наземная станция Европейского космического агентства в обсерватории Тейде на Канарских островах, Испания

Фото: ESA

Все эти миры – ваши. Научные поиски внеземной жизни

Автор: Джон Уиллис

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Где и как искать инопланетян? Идея внеземной жизни завораживала человечество задолго до начала освоения космического пространства. Джон Уиллис, астроном и популяризатор науки, приводит пять наиболее реалистичных сценариев поиска инопланетных живых существ в нашей Галактике.

Описывая последние достижения в изучении космоса – результаты космического телескопа «Кеплер», исследование Марса с помощью марсохода «Кьюриосити», пролет около Плутона зонда «Новые горизонты» и многие другие, – Уиллис предоставляет читателям возможность самим выбрать подходящий способ обнаружения внеземной жизни.

Он предлагает нам поразмышлять о ее существовании под марсианским льдом, на спутнике Юпитера Европе и спутниках Сатурна Энцеладе и Титане, причем нынешние условия на Титане автор рассматривает через призму далекого прошлого нашей собственной планеты. Уиллис бросает взгляд и за пределы Солнечной системы, обсуждая шансы найти «вторую Землю» среди миллиардов экзопланет, вероятно, существующих в нашей Галактике, а также вслушивается в далекий космос в надежде услышать инопланетные радиосигналы.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Одиноки ли мы во Вселенной? Ведущие ученые мира о поисках инопланетной жизни

Автор: Джим Аль-Халили

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Если наша планета не уникальна, то вероятность повсеместного существования разумной жизни огромна. Более того, за всю историю человечества у инопланетян было достаточно времени, чтобы дать о себе знать. Так где же они? Какие они? И если мы найдем их, то чем это обернется?

Ответы на эти вопросы ищут ученые самых разных профессий – астрономы, физики, космологи, биологи, антропологи, исследуя все аспекты проблемы. Это и поиск планет и спутников, на которых вероятна жизнь, и возможное устройство чужого сознания, и истории с похищениями инопланетянами, и изображение «чужих» в научной фантастике и кино.

Для написания книги профессор Джим Аль-Халили собрал команду ученых и мыслителей, мировых лидеров в своих областях, в числе которых такие звезды, как Мартин Рис, Иэн Стюарт, Сет Шостак, Ник Лейн и Адам Резерфорд. Вместе они представляют весь комплекс вопросов и достижений современной науки в этом поиске, и каждый из них вносит свой уникальный вклад.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной

Автор: Сергей Попов

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Современная астрофизика – это быстро развивающаяся наука, которая использует новейшие (и очень дорогие) приборы и суперкомпьютеры. Это приводит к огромному потоку результатов: экзопланеты и темная энергия, гравитационные волны и первые снимки Плутона с близкого расстояния. В результате астрономическая картина мира постоянно меняется. Однако многие фундаментальные особенности этой картины уже сформировались.

Мы знаем, что живем в расширяющейся Вселенной, чей возраст составляет немногим менее 14 млрд лет. Нам известно, как формировались и формируются ядра элементов. Мы можем наблюдать разные стадии формирования звезд и планетных систем. Удается даже разглядеть, как в дисках вокруг звезд формируются планеты. Тем не менее остается много вопросов и загадок. Что такое темное вещество и темная энергия? Как взрываются сверхновые разных типов? Как устроены черные дыры? Наконец, есть ли еще жизнь во Вселенной, и какой она может быть?

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Космические облака и звездный ветер крупным планом, демонстрирующие взаимодействие звезды LL Ориона c туманностью Ориона

Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team

Как работает вселенная. Введение в современную космологию

Автор: Сергей Парновский

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Эта книга посвящена космологии – науке, недавно отпраздновавшей свое столетие. Она объясняет, почему мы уверены, что у Вселенной есть начало, где и когда произошел Большой взрыв, что означает разбегание галактик, как образовалось все, что нас окружает, от атомов до галактик, каково будущее Вселенной, существуют ли миры с другими физическими законами, что такое черные дыры и многое другое.

Подробно рассказывается про то, что нам известно и что неизвестно про две таинственные сущности, которые вместе составляют более 95% содержимого Вселенной – темную материю и темную энергию. Кроме того, показаны физические основы общей теории относительности и предсказанные ею эффекты.

Книга ориентирована на широкий круг читателей, но некоторые ее разделы, в которых излагаются элементы нерелятивисткой космологии, требуют знания математики на уровне начальных курсов университета. Эту часть можно рассматривать как своеобразный учебник, в котором основные космологические решения получены без использования математического аппарата общей теории относительности.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Происхождение жизни. От туманности до клетки

Автор: Михаил Никитин

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас?

В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Достучаться до небес. Научный взгляд на устройство Вселенной

Автор: Лиза Рэндалл

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2017

Человечество стоит на пороге нового понимания мира и своего места во Вселенной – считает авторитетный американский ученый, профессор физики Гарвардского университета Лиза Рэндалл, и приглашает нас в увлекательное путешествие по просторам истории научных открытий.

Особое место в книге отведено новейшим и самым значимым разработкам в физике элементарных частиц; обстоятельствам создания и принципам действия Большого адронного коллайдера, к которому приковано внимание всего мира; дискуссии между конкурирующими точками зрения на место человека в универсуме.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Фото: NASA

Вселенная в вопросах и ответах. Задачи и тесты по астрономии и космонавтике

Автор: Владимир Сурдин

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2017

В книге собраны 181 задача, 50 вопросов и 319 тестов с ответами и решениями. Материал в основном новый, но включает наиболее удачные задания из предыдущих изданий. В целом это не очень сложные, но «креативные» задачи, раскрывающие разные стороны современной астрономии и космонавтики и требующие творческого мышления и понимания предмета.

Основой для некоторых вопросов стали литературные произведения, в том числе научно-фантастические повести братьев Стругацких. Работа с этой книгой делает знания по астрономии и космонавтике активными, что важно для будущих ученых и инженеров, а также преподавателей физики и астрономии.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Руководство астронавта по жизни на Земле.Чему научили меня 4000 часов на орбите

Автор: Кристофер Хэдфилд

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Крис Хэдфилд провел в космосе почти 4000 часов и считается одним из самых опытных и популярных астронавтов в мире. Его знания о космических полетах и умение рассказать о них интересно и увлекательно не имеют равных. Его видео в Интернете бьют рекорды просмотров.

Однако эта книга не только о том, что представляет собой полет в космос и жизнь на орбите. Это история человека, который мечтал о космосе с девяти лет, но и смог реализовать свою мечту, хотя, казалось бы, шансов на это не было никаких. Это настоящий учебник жизни для тех, у кого есть мечта и стремление ее реализовать.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Астронавт. Необычайное путешествие в поисках тайн Вселенной

Автор: Майк Массимино

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

В детстве Майкл Массимино по прозвищу Масса мечтал стать Человеком-пауком, но в июле 1969 года он вместе со всем миром увидел, как прогуливаются по Луне Нил Армстронг и Базз Олдрин, и навсегда заболел мечтой о полете к звездам.

На этом пути его поджидали препятствия, казавшиеся непреодолимыми: Майкл страдал страхом высоты, у него было плохое зрение, он проваливал важные экзамены. Однако упорство и верность мечте сделали свое дело: он не только сумел стать уникальным специалистом в области практической космонавтики, разработав программное обеспечение для роботизированного манипулятора, но и сам дважды слетал на орбиту, приняв участие в миссиях по ремонту телескопа «Хаббл».

Сегодня Майкл Массимино – один из тех, кто олицетворяет собой современную космонавтику: он первым придумал писать в Твиттер из космоса и играет самого себя в популярном телесериале «Теория Большого взрыва». Его книга – это драматическая и мотивирующая история о том, как мечта превращается в реальность, о дружбе и взаимовыручке, о передовой науке и изощренных технологиях. А еще эта книга рассказывает о том, зачем человечеству летать к звездам. Астронавтами не рождаются, ими становятся.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Фотография солнца, сделанная ядерным спектроскопическим телескопом Array (NuSTAR)

Фото: GSFC / JPL-Caltech / NASA

Верхом на ракете. Возмутительные истории астронавта шаттла

Автор: Майк Маллейн

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2017

Воспоминания американского астронавта Майкла Маллейна посвящены одной из наиболее ярких и драматичных страниц покорения космоса – программе многоразовых полетов Space Shuttle. Опередившая время и не использованная даже на четверть своих возможностей система оказалась и самым опасным среди всех пилотируемых средств в истории космонавтики. За 30 лет было совершено 135 полетов. Два корабля из пяти построенных погибли, унеся 14 жизней.

Как такое могло случиться? Почему великие научно-технические достижения несли не только победы, но и поражения? Маллейн подробно описывает период подготовки и первое десятилетие эксплуатации шаттлов. Мы узнаем о том, как выбирают и готовят экипажи, чем живут и дышат покорители космоса, о тайных пружинах и непростительных ошибках бюрократии, об умонастроениях простых американцев и противостоянии великих держав. Эту искреннюю книгу, часто грубоватую и совершенно неполиткорректную, без преувеличения можно назвать портретом эпохи.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Нелокальность. Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего

Автор: Джордж Массер

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2018

Эта книга посвящена истории феномена нелокальности в физике. Она представляет собой захватывающий обзор фактов, указывающих на то, что пространство-время является производным свойством Вселенной, а не ее фундаментальным элементом. Автор показывает, что нелокальность может быть матерью всех загадок и головоломок, с которыми сталкиваются физики в наши дни – это не только странное поведение квантовых частиц, но и судьба черных дыр, происхождение космоса и присущее природе единство.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке

Разработка систем космических аппаратов

Авторы: Питер Фортескью, Джон Старк, Грэхэм Суинерд

Издательство: Альпина Паблишер, 2017

Издание рассматривает вопросы системного уровня (такие, как условия среды, анализ полета и разработка систем), а также содержит детальное описание элементов подсистем, формирующих основу конструкции космического аппарата.

К ним относятся механические, электрические и температурные подсистемы, а также двигательная система и система контроля. Также значительное внимание уделено взаимодействию между элементами, которое оказывает огромное влияние на процесс создания всей конструкции.

Книга «Разработка систем космических аппаратов» вошла как пособие в учебные курсы во всем мире и заслужила признание не только студентов и преподавателей, но и исследователей и инженеров-практиков.

Подробнее о книге можно узнать по этой ссылке