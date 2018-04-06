Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

Ровно 56 лет назад – 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг Земли на космическом корабле «Восток». В напряженной тишине космонавт вдруг очень простое слово, которое стало символом эпохи: «Поехали!». Пора и вам погрузиться в атмосферу праздника и посетить самые «космические» места в городе на Неве.

Инсталляция U-space «Бесконечность» в Эрарте

Тотальные инсталляции U-Space дают посетителю возможность пережить особый эмоциональный и ментальный опыт. В течение пятнадцати минут, что отведены на посещение каждого из этих арт-пространств, зритель может прожить иную жизнь, и для каждого она будет разной в зависимости от особенностей его индивидуального восприятия.

У всех инсталляций – «Вишневый сад», «Детство», «Мой дом – моя крепость?», «Истоки», «Что остается, когда все проходит», «Седьмое небо», «Загрузка» и «Бесконечность» – есть своя тема, предопределяющая тональность чувств и размышлений, зарождающихся внутри U-Space, и задающая эмоциональный фон, который зритель затем самостоятельно трансформирует в личные переживания.

Официальный сайт

Где: музей современного искусства «Эрарта» – 29-я линия В.О., 2

Когда: в любой день

Сколько: 200 рублей

Фото: vk.com/erarta

Лирическая комедия «День космонавтики» в «Балтийском доме»

Над постановкой с артистами Театра «Балтийский дом» работал их коллега, артист Леонид Алимов, который в последние несколько лет активно занимается режиссурой, выпуская спектакли на различных площадках города.

Для спектакля «День космонавтики» он выбрал пьесу современного драматурга, лауреата премии «Тэфи-2003» за сценарий к фильму «Театральный роман» Евгения Унгарда. Сценическую редакцию, выбор декорационного оформления и музыки Алимов произвел сам.

По сюжету, в сельском клубе накануне Дня космонавтики три женщины собираются вместе, чтобы подготовиться к празднику. Привычно хлопоча, они пускаются в воспоминания о своей жизни, о том, что в ней так и не сбылось.

Они прожили разные судьбы, да и сами они очень разные: романтичная завклубом, деловая продавщица, обозленная на жизнь фельдшер. Но у них есть общее – биография сложилась не совсем так, как хотелось.

Счастья нет. Но почему для чуда нужно ждать именно Нового года? Прямо посреди весны каждой из них дается возможность пообщаться с мужчиной своей мечты: Генералом, Ихтиандром и Гагариным.

Официальный сайт

Где: «Балтийский дом» – Александровский парк, 4Т

Когда: 15 апреля в 19:30

Сколько: от 400 рублей

Фото: vk.com/baltichousetheatre

«Планетарий №1»

«Планетарий № 1» расположился в здании старинного газгольдера на Обводном канале. Одной из его главных особенностей стал проекционный купол диаметром 37 метров. Купол – это большой экран, на который через проекторы передается высококачественное изображение разрешением 8000 пикселей.

Он частично соприкасается с полом, что дает гостям шанс почувствовать себя в эпицентре астрономических событий. Посетители могут увидеть космическое шоу, а затем поуправлять куполом: повращать его и переместиться в проекции Вселенной с помощью сенсорных экранов.

Разрешение изображений, которые проецируются на купол, достигает 256 миллионов пикселей – рассмотрите космос в мельчайших деталях. В начале 2018 года организаторы обещают открыть в здании залы виртуальной реальности с аттракционами, обсерваторию и музей космических экспонатов.

Официальный сайт

Где: Набережная Обводного канала, 74Ц

Когда: в любой день с 10:00 до 22:00

Сколько: 450 рублей для взрослых, 400 рублей для льготных категорий граждан

Фото: vk.com/planetarium1

Выставка «От секретной лаборатории до космических полетов»

12 апреля в 16:00 состоится открытие выставки «От секретной лаборатории до космических полетов», посвященной 45-летию музея космонавтики и ракетной техники им. Валентина Глушко. Почетный гость открытия – Герой России летчик-космонавт Павел Виноградов!



На выставке можно будет увидеть уникальные исторические фотографии посещения Музея космонавтами, астронавтами, ветеранами космической отрасли, подлинные документы и экспонаты, рассказывающие об истории создания музея, а также новые поступления и подарки.



Группа «ВКонтакте»

Где: Музей космонавтики и ракетной техники им. Валентина Глушко – Петропавловская крепость, Иоанновский равелин

Когда: с 12 апреля 2018 года по 15 января 2019 года

Сколько: 12 и 15 апреля бесплатно, в другие дни – 150 рублей, 100 – для льготных категорий граждан

Фото: vk.com/club109773721

Выставка «Окно в космос» в Михайловском замке

Космический апрель начался с открытия выставки «Окно в космос» в Восточном павильоне Михайловского инженерного замка.

Здесь представлены творческие работы космонавтов Александра Александрова, Алексея Леонова, Марка Серова, Юрия Усачева, народных художников-фантастов Андрея Соколова и Михаила Ромадина.

Основу выставки составили работы учащихся Петербурга и Республики Коми – финалистов и победителей городского и республиканского конкурсов «Космос глазами детей» и «Письмо космонавту». Выставка продлится до 14 апреля.

Официальный сайт

Где: Восточный павильон Михайловского замка – Инженерная улица, 10

Когда: до 14 апреля (кроме 8 апреля) с 10:00 до 17:30

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/fkrspb

Городской праздник «День космонавтики в Петропавловской крепости»

На этот раз посетителям предстоить вспомнить сразу несколько дат в отечественной космонавтике – 30-летие полета «Бурана», 20-летие строительства МКС, 30-летие Показательных стартов моделей ракет и 110-летие со дня рождения Валентина Глушко.

Гости праздника смогут пройти увлекательный квест «Мой космический старт» на разных площадках праздника, посетить интерактивное выставочное пространство в атриуме Комендантского дома, поучаствовать в творческих мастер-классах, принять участие в создании мультфильма «Человек летающий», попробовать себя в роли космонавта, послушать лекции, посмотреть документальные фильмы и даже пообщаться с космонавтами.

В этот день с полуденным выстрелом пушки на берегу Кронверкского пролива у Никольских ворот взлетят первые модели ракет. Планируется запуск более 50 моделей. Это событие за последние 30 лет приобрело широкую известность и популярность среди горожан, которые каждый год приходят на традиционные показательные старты в Петропавловскую крепость.

Группа «ВКонтакте»

Где: Петропавловская крепость

Когда: 15 апреля с 12:00 до 16:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/club1883784

Кинотеатр-планетрий в «Галерее»

До 30 апреля на первом этаже торгового центра развернулся сферический кинотеатр-планетарий, где крутят короткометражки о космических путешествиях и научно-популярные фильмы об устройстве вселенной, а еще тут стоит легендарный марсоход советского образца, с которым можно при желании сфотографироваться.

Проводят открытые лекции и встречи с космонавтами, а на прилавках выставили оригинальные сувениры космической тематики. А главным событием для любителей шопинга станут «Космические скидки в «Галерее» – 22 апреля все магазины торгового центра предоставят скидки на новые коллекции до 60%.

Группа «ВКонтакте»

Где: «Галерея» – Лиговский проспект, 30

Когда: до 30 апреля с 10:00 до 23:00

Сколько: бесплатно

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Неделя космоса в петербургском Планетарии

Послушать захватывающие рассказы космонавтов и экспертов, посмотреть кино о космосе можно в рамках масштабной традиционной Недели космоса в самом космическом месте Северной столицы.

В четверг, 12 апреля, в 19:00 кандидат физико-математических наук Кирилл Половников расскажет, какие идеи лежат в основе современных представлений об устройстве Вселенной, насколько она велика и в чем суть «коперниканской революции».

В Звездном зале устроят специальные сеансы по космонавтике и астрономии, где расскажут о выдающихся женщинах в космосе и историю первого космонавта планеты. А с 13 по 16 апреля в Планетарии будут крутить кино про большую космическую свалку.

Группа «ВКонтакте»

Где: петербургский Планетарий – Александровский парк, 4

Когда: 12 апреля с 10:30, лекция начнется в 19:00

Сколько: 400 рублей – визит в «Звездный зал», 300 – лекция Половникова

Фото: vk.com/planeta_spb