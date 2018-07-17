Петербург жарится: как радоваться лету, но при этом не попасть в больницу

Солнечный ожог

Это самая распространенная опасность при солнцепеке. Чтобы спастись от него, нужно свести к минимуму прямое попадание солнечных лучей на кожу. Избежать солнечного ожога поможет одежда, прикрывающая спину, плечи и грудь (места, сгорающие в первую очередь), либо шляпа с широкими полями. Обязательно нужно воспользоваться солнцезащитным кремом.

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Если укрыться от солнца все-таки не удалось, и вы получили ожог, на котором образовались волдыри, не торопитесь их прокалывать. Вместо этого лучше сделать холодные компрессы из мокрой натуральной ткани и держать их в течение десяти минут. Не забывайте побольше пить и ни в коем случае не открывайте обожженные места на солнце.

Потница (климатический гипергидроз)

Чаще всего эта кожная сыпь выступает в местах соприкосновения тела с одеждой и сильно зудит. Образуется на теле в виде мелких пузырьков. В этом случае много потреблять жидкость нельзя: это ухудшит ситуацию.

Лучше всего от потницы помогает душ и смена одежды на чистую и сухую. Детям при потнице помогает специальная присыпка.

Боль в глазах и снижение остроты зрения

Если вы собираетесь проходить по жаре целый день, то обязательно возьмите с собой солнцезащитные очки. Лучше покупать их в оптике, где специалисты подберут подходящее и качественное изделие. Если же, выйдя без очков, вы почувствовали боль в глазах, отдохните в тени, промойте глаза водой и прикройте их плотным материалом темного цвета.

Фото: Instagram / @_dobro__dobro_, @simonovakate

Тепловое истощение и тепловой удар

Это самые опасные последствия воздействия жары на человека. Их возникновению способствует высокая влажность воздуха. Тепловое истощение можно узнать по симптомам: учащение пульса, липкая кожа, спутанность мыслей, «качающаяся» походка. Возможна также тошнота, рвота и ломота во всем теле.

Первая помощь такова: поместить человека в тень, положить на спину так, чтобы ноги были чуть на возвышении, и давать пить воду частыми и маленькими глотками. Если пострадавшему очень плохо, можно растворить в воде приблизительно половину чайной ложки соли и восемь чайных ложек сахара на литр воды. Это нужно для противодействия обезвоживанию организма. Даже если человек пришел в норму, ему все равно какое-то время лучше отдохнуть.

При тепловом ударе необходима оперативная помощь. Его симптомы похожи на тепловое истощение, однако проявления более остры. У пострадавшего может подняться температура выше 40 градусов. Кожа сухая и бледная, учащено дыхание, пульс слишком быстрый, сознание затуманено. В таком экстренном случае тело нуждается в охлаждении. Однако важно не переборщить: если вода окажется ледяной, это вызовет шок, и состояние человека ухудшится.

Фото: Instagram / @dphilatov, @deniskaoi

Правильнее будет обрызгать или смочить тело холодной водой либо укутать его в мокрую простыню (не допускать озноб). Можно даже поместить в подмышечные впадины и паховую область кусочки льда. Также поможет вентиляция или обмахивание. Когда температура тела приблизится к норме, нужно закончить охлаждение и накрыть человека легким покрывалом. Дать воды, когда пострадавший придет в чувства. Важно помнить, что после теплового удара есть риск появления осложнений, поэтому нужно обязательно показаться врачу.

В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи заявили, что пока что поступило всего шесть обращений по поводу теплового удара, все они были 16 июля. Однако стоит учитывать, что эта станция обслуживает непосредственно город. «Если, например, смотреть Петергоф и Красное Село, то там уже действуют станции скорой помощи при поликлиниках. Их пациентов мы посчитать не можем. Если люди находятся в Ленобласти на даче, то это тоже уже не наша зона ответственности». К тому же все случаи теплового удара посчитать сложно: при вызовах из дома причина ухудшения самочувствия не может быть установлена».

Общие меры предосторожности

Самый простой совет − пореже попадать под прямые солнечные лучи. МЧС предупреждает, солнцепек негативно воздействует на иммунную систему и ослабляет организм. Дети перегреваются на солнце быстрее и сильнее, чем взрослые. Если передвигаться по городу все-таки приходится, постарайтесь держаться в тени и обязательно носите головной убор. Можно также приобрести специальный зонтик от солнца. Одежду лучше носить свободную и легкую, сшитую из натуральных тканей.

Можно периодически принимать прохладный душ, делать компрессы из мокрых полотенец и охлаждающие ванночки для ног. Любителям позагорать стоит помнить, что лучше всего делать это с 9 до 11 утра и во второй половине дня с 16 часов. В эти периоды солнце не так опасно и риск получить ожог уменьшается. Если вы решите искупаться, то знайте, резко нырять в воду опасно. Такой перепад температур рискует обернуться спазмом сосудов сердца. На воде также следует быть максимально осторожными: МЧС сообщает, что за последние два дня утонуло два человека.

Фото: Instagram / @mossberry, @gyrostation.ru

Как перенести жару в салоне машины

Кондиционер – настоящее спасение в такую жару, но если в вашей машине его нет, то можно попробовать следующие способы освежиться. Проще всего повесить на все стекла авто специальные солнцезащитные шторки на присосках. Для полной защиты понадобится «зеркальный» экран на ветровое стекло. Крепится он снаружи машины, края зажимаются дверями.

МЧС не рекомендует оставлять в салоне автомобиля зажигалки и баллоны под давлением: они взрывоопасны. Очень важно помнить, что нельзя оставлять детей и животных в машине.

Как перенести жару дома

Здесь тоже лучше всего от жары спасает кондиционер. Рекомендуется настраивать его мощность в границах от 18 до 24 градусов (это самая оптимальная температура для человека). Однако вопрос, стоит ли петербуржцам экстренно закупаться кондиционерами ради пары недель жары и спонсировать погодную аномалию, остается открытым. Если на улице духота, МЧС советует закрывать окна днем и открывать их ночью, когда температура воздуха понижается. Но и здесь следует быть аккуратными: большинство летних простуд начинается из-за сквозняков.

Помочь пережить жару может еще один способ: нужно заклеить окна специальными пленками-светофильтрами. Они снизят температуру воздуха на несколько градусов. Также рекомендуется использовать светлую ткань для штор. Она отталкивает солнечные лучи.

Потребление жидкости

В жару из-за обильного потоотделения организм теряет больше влаги. Отсюда нарушается водный баланс. Поэтому пить надо не меньше 3-3,5 литров воды в день, даже если вы не чувствуете жажды. Лучше всего употреблять подсоленную или подкисленную жидкость, например, морс или сок. Минералку тоже можно, но только не лечебную (слишком насыщенный состав такой воды может увеличить нагрузку на сердце).

С алкоголем все еще серьезней. Он повышает теплоотдачу организма и вызывает перегрев. Крепкие напитки советуют приберечь до возвращения прохлады. В жару алкогольное опьянение наступает быстрее и действует сильнее. Даже пиво рекомендуется пить светлое и не крепче 3,5-4,5 градусов. Не нужно увлекаться и напитками с кофеином: он, как и алкоголь, провоцирует обезвоживание.