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Мир бездонный: правила безопасности и первая помощь на воде

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© Фото: pixabay.com

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самом важном, что нужно знать об отдыхе на море или любого другого водоема.

В жаркую погоду так и хочется искупаться и проводить все свободное время на берегу моря. Но вода таит в себе различные опасности, поэтому без определенных знаний отдых может обернуться бедой. «Санкт-Петербург.ру» собрал самую важную информацию и правила о мерах предосторожности.

Правила безопасности на воде

 

Купаться можно только в специально оборудованных местах, например, пляжах, которые находятся под контролем спасателей.

Как и в большинстве других ситуаций, связанных с угрозой жизни, рекомендуется не пить алкоголь перед вхождением в воду. Спиртное негативно влияет на сознание, в связи с чем можно не рассчитать силы и не выбраться на берег.

Плавать без перерыва следует не более 10-15 минут, особенно в случае, если вода недостаточно теплая. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Нельзя близко подплывать к идущим судам. Двигатели создают течение, которое может затянуть под винт. Также опасно находиться в зоне, где передвигаются катеры и гидроциклы.

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Не рекомендуется прыгать или нырять в воду в незнакомых местах. Там может скрываться коряга, свая или другой травмоопасный предмет.

Особое внимание нужно уделять детям, которых нельзя оставлять одних возле воды. Они могут оступиться, упасть, оказаться в яме или даже захлебнуться.

Не стоит надеяться на надувные матрасы и игрушки. Их может отнести далеко от берега и захлестнуть волной. Поимо этого, есть риск, что из них выйдет воздух, после чего они начнут тонуть.

Фото: pixabay.com
 

Первая помощь

 

Пострадавшего нижним краем грудной клетки нужно положить на бедро согнутой в колене ноги, чтобы голова оказалась ниже туловища.

Рот человека нужно очистить от ила, песка и грязи. Для этого нужно обернуть палец платком или тканью и, надавливая на корпус, выдавливать воду из дыхательных путей и желудка.

Если пострадавший не дышит, нужно сделать искусственное дыхание. Существует два способа – изо рта в рот или изо рта в нос.

Тело человека должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута, чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок. Выдыхать в рот пострадавшему нужно через марлю или платок. Частота выдохов – 17 раз в минуту.

При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем сердца, надавливая на грудину три или четыре раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем.

Номер экстренных служб – 112. С его помощью можно связаться со спасателями, скорой помощью или полицей. Отдельно позвонить в МЧС можно по номеру 101.

Фото: pixabay.com
 

Как избежать теплового или солнечного удара

 

Самое опасное время на солнце – с 11 до 17 часов. В этот период стоит соблюдать необходимые меры предосторожности.

В жару нужно находиться в тени и избегать прямых солнечных лучей. Обезопасить голову надо при помощи головного убора. Кожу во избежание ожогов нужно мазать специальными защитными средствами.

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Очень важно пить большое количество жидкости. Это поможет избежать обезвоживания.

После длительного нахождения на солнце следует входить в воду постепенно. Тело должно привыкнуть к температуре воды, которая будет значительно прохладнее воздуха.

Фото: pixabay.com
 

Первая помощь при ударах

 

Распознать недомогание можно при помощи нескольких симптомов – покраснение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, слабость, сильная жажда, шум в ушах или повышение температуры тела.

Прежде всего необходимо отнести пострадавшего в тень либо в прохладное помещение. С верхней половины тела надо снять одежду, при этом человек должен лежать на спине с немного приподнятой головой, на которую нужно положить холодный компресс.

Если пострадавший находится в обморочном состоянии, привести его в чувства можно с помощью запаха нашатырного спирта. Им надо обмакнуть вату, которую затем нужно поднести к носу. На протяжении всего времени человеку нужно давать обильное питье.

Фото: pixabay.com
 

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