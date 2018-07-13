Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

Коркинское озеро

Коркинское озеро – один из самых чистых водоемов области, в нем даже водится форель. Купаться здесь разрешается только на специально оборудованных пляжах. Разводить костры категорически запрещено, но любителям шашлыка предоставляется возможность взять мангал напрокат.

На пляже можно поиграть в волейбол, городки и теннис. Если захочется порыбачить, то придется брать платную лицензию. В озере водится карп, форель и линь. Еще можно повстречать окуня, щуку, плотву и карася.

Где: деревня Коркино, недалеко от Всеволожска и Разметелево

Как добраться: от метро «ул. Дыбенко» можно уехать на маршрутках №469, 511, 565, 579. Доехать до остановки Разметелево, 26-ой км Мурманского шоссе (у заправки Лукойл). Далее пешком

Фото: Instagram / @tiazhelova.iu

Озеро Светлое

Достойным местом отдыха для желающих отрешиться от суеты большого города является озеро Светлое, неподалеку от базы отдыха «Мечта». На этом озере можно и купаться, и просто принимать солнечные ванны.

Комфорт приезжим будет обеспечен: в любое время года действуют базы отдыха, а также санаторий-профилакторий, всегда ждущие туристов. Придется потратить какое-то время на дорогу, но первозданный покой и безумно красивые сосновые леса того стоят.

Где: деревня Сярьги, недалеко от Токсово

Как добраться: от станции метро «Девяткино» на маршрутке №680 доехать до Сярьги, затем пешком

Фото: Instagram / @metel_m

Озеро Раздолинское

Песчаные берега озера Раздолинское (Миникюмлянярви) петербуржцы облюбовали уже давно, однако, несмотря на популярность этого места, оно не утратило свою первозданную чистоту и красоту. Вода здесь особенно чистая, потому что со дна озера бьет родник.

По этой же причине летом вода в Раздолинском не «цветет». Само озеро окружено сосновыми лесами, но к нему ведут удобные подъезды для личного автотранспорта, поэтому добраться в эти места несложно. На берегах оборудованы комфортабельные пляжи, на которых можно позагорать, и пункты аренды весельных лодок для любителей рыбалки и водных прогулок.

Где: деревня Сосново, по пути к Приозерску

Как добраться: на электричке с Финляндского вокзала до Сосново или до платформы «78 километр». Далее пешком

Фото: Instagram / @olioli55555

Озеро Ратное у поселка Кузнечное

Озеро Ратное, на самом деле, имеет множество других названий, в которых можно слегка запутаться. Местные иногда его называют Heralampi (Хералампи), что означает «Сывороточное озеро». В ходу названия «Малое Травкино» и «Малое Окуневое». Однако найти озеро не так уж сложно – надо только доехать на электричке до поселка Кузнечное, а там можно и пешком дойти.

Пляж данного озера – единственный удобный участок для купания в этом водоеме. Здесь пологий вход в воду и берег покрыт мелким светлым песком, а в остальных местах – нагромождение камней. Неподалеку от озера тренируются скалолазы, проходят турниры по спортивному ориентированию.

Где: поселок Кузнечное, за Приозерском

Как добраться: на электричке с Финляндского вокзала до поселка Кузнечное. Далее пешком

Фото: Instagram / @rues_du_monde

Озеро Отрадное

Отрадное – это одно из красивейших озер Карельского перешейка. Берега здесь пологие, песчаные и очень удобные для того, чтобы отдыхать с комфортом. Есть оборудованный пляж поселка Плодовое, а можно найти и более уединенные уголки.

Дно здесь илистое, местами – песчаное или каменистое. На берегах озера работают лодочные станции, домик можно арендовать на базе отдыха «Отрадное». К слову, в эти места круглый год съезжаются любители рыбалки, так как воды Отрадного изобилуют самыми разными видами рыбы.

Где: между Сосново и Приозерском, поселок Плодовое

Как добраться: на электричке с Финляндского вокзала до поселка Отрадное. Далее пешком



Фото: Instagram / @svetpol84

Озеро Донцо

Пляж, покрытый необычным песком белого цвета, привлекает сюда множество петербуржцев и жителей Ленобласти. Небольшая площадь озера в 700 кв. метров компенсируется качеством воды – хрустальной, насыщенного лазурного цвета.

Глубина озера не превышает 3,5-4 метров, и при абсолютной прозрачности воды увидеть дно можно в любую погоду. В жаркие дни вода хорошо прогревается, здесь можно отлично поплавать. Единственная проблема – на пляж сложно добраться на общественном транспорте.

Где: деревня Курковицы, между Волосово и Гатчиной

Как добраться: на автобусе №833 доехать со станции метро «Автово» до Волосово, далее пересесть на автобус №39А до Калитино, выходить у деревни Курковицы. Затем пешком

Фото: Instagram / @svetlayada