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Как выбрать елку на Новый год

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© Фото: Unsplash / @eugenivy_reserv

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Лучше выбрать живую или искусственную? На что обратить внимание при покупке? Что делать, если хочется самому срубить дерево? «Санкт-Петербург.ру» собрал несколько советов о том, как выбрать самую красивую елку.

Елка лучше живая или искусственная?

 

У каждого человека свои причуды и желания. Кому-то важен запах хвои в доме, другие не хотят собирать осыпавшиеся иголки по всей квартире, а у кого-то нет места для хранения пластиковой ели в кладовой.

Если вам важна забота о природе, то лучше выбрать живое дерево. Экологи говорят, что урон природе наносит только незаконная вырубка. Приобретение выращенной в питомнике ели на легальном елочном базаре или в лесничестве, где вырубка носит санитарный характер, намного менее вредно, чем производство искусственных деревьев.

Важно: идеально было бы купить живую ель с корнями, а после праздника посадить ее в землю на даче или в лесу. 

Как выбрать живую елку?

 

В Петербурге легальные елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря по 39 адресам. Их адреса можно найти у нас на сайте по ссылке.

Важно:

1. Срез (сруб дерева) должен быть свежим. Если на нем есть темная кайма, елка простоит недолго.

2. Ель не должна быть переморожена, иначе она будет сильно осыпаться (можно проверить легкими постукиваниями стволом по земле).

3. Если ветки эластичные и легко гнутся – елка свежая. Если ветки хрустят и ломаются – дерево срублено давно.

4. Разотрите в пальцах несколько хвоинок: должен появиться душистый запах ели, а на коже остаться маслянистый след.

На базарах можно встретить и другие деревья, например, сосну. Она может простоять в доме около 12 дней (вместо елочных 8 дней) и стоит дешевле. Однако стоит помнить, что она хуже держит аромат.

Фото: Unsplash / Kieran White
 

Как выбрать искусственную елку?

 

Один из главных плюсов искусственного дерева – ее иголки не осыпаются. Использовать искусственную елку можно многократно, это экономит бюджет и время, которое приходится затрачивать на выбор натурального дерева.

Однако стоит помнить, что изготовлена она из пластика с использованием других химических соединений. Поливинилхлорид (ПВХ), из которого чаще всего делают искусственные ели, создается из нефтяных ресурсов и отягощается вредными соединениями свинца. Поливинилхлорид является наиболее опасным из всех типов пластмасс, поэтому выбирать искусственную елку нужно тщательно.

Важно:

1. Попросите у продавца сертификат безопасности, наличие которого подтверждает нетоксичность изделия.

2. Потрясите елку, слегка подергайте иголки, немного согните пару веток. Ничего не должно ломаться и отваливаться.

3. Если материал качественный – запаха не будет.

4. Искусственное дерево обработано должно быть обработано антивоспламеняющими веществами.

5. Если вам нравится ель с искусственным снегом, проверьте, чтобы он не осыпался.

Фото: Unsplash / Darius Cotoi
 

Как правильно хранить живую елку?

 

Живую ель нельзя ставить вблизи отопительных приборов. Чтобы сохранить хвойные ветки свежими подольше, нужно время от времени опрыскивать дерево водой. Ствол можно обмотать влажной тряпкой и не забывать регулярно ее смачивать.

Существует много рецептов, как сохранить свежесть дерева: с помощью добавления в воду сахара, соли, активированного угля, лимонной кислоты, глицерина, толченого мела, желатина, аспирина или специального порошка для продления жизни растений.

Важно: достаточно просто регулярно менять воду, чтобы избежать ее застаивания и развития в ней вредных бактерий.

 

Где можно срубить елку?

 

В одном из лесничеств Ленобласти ель можно срубить самостоятельно. Закон разрешает безвозмездно вырубить не более одного дерева высотой не выше трех метров.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти рассказывают, что забрать из лесничества ель или другое хвойное дерево для праздников можно в период с 1 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Для этого надо выбрать лесничество, приехать туда с паспортом и заключить договор. После этого вам предоставят земельный участок, на котором вы срубите любую понравившуюся елочку.

Важно: рубить дерево необходимо на уровне корневой шейки, где корни переходят в ствол (на уровне поверхности почвы). Пенек лучше не оставлять, а то животные иногда о них повреждают лапы.

Фото: Unsplash / Clayton Lincoln
 

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