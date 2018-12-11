С 20 декабря в Петербурге будут работать 39 елочных базаров

Комитет имущественных отношений согласовал 39 адресов в Петербурге, где будут располагаться елочные базары.

Торговые точки разместятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Московском и других районах города.

Живые елки начнут продаваться с 20 до 31 декабря.

Адреса елочных базаров

Адмиралтейский район

– Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)

– набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)

– Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)

– площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)

Василеостровский район

– улица Кораблестроителей, участок 123, (у дома 31, корпус 2, литера А)

– улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

– Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

– улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

– улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

– проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

– улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

– улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

– проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)

– проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

– улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)

– проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина

– улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

– улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

– Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

– улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)

Красногвардейский район

– проспект Наставников, д. 38

– Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)

– Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)

– Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А (северо-западнее дома 1, корпус 1, литера А по Среднеохтинскомупроспекту)

– Белорусская улица, д. 4, лит. А (юго-западнее дома 4, литера А по Белорусской улице)

– шоссе Революции, д. 33, корп. 1 (севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции)

– Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

– Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

– улица Маршала Тухачевского, участок 52 (южнее дома 41, литера А по ул. Маршала Тухачевского)

– улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)

Красносельский район

– проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)

– проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140)

Кронштадтский район

– город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

– Краснопутиловская улица, д. 121

Пушкинский район

– город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А

– город Пушкин, Ленинградская улица, у д. 35

Приморский район

– улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А)

– Стародеревенская улица, уч. 15, (восточнее дома 36, литера А)

– Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)