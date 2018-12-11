С 20 декабря в Петербурге будут работать 39 елочных базаров

Комитет имущественных отношений согласовал 39 адресов в Петербурге, где будут располагаться елочные базары.
Торговые точки разместятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Московском и других районах города.
Живые елки начнут продаваться с 20 до 31 декабря.
Адреса елочных базаров
Адмиралтейский район
– Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)
– набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)
– Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)
– площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)
Василеостровский район
– улица Кораблестроителей, участок 123, (у дома 31, корпус 2, литера А)
– улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)
– Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
– улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
– улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
Выборгский район
– проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
– улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения
– улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
– проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)
– проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
– улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)
– проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина
– улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
– улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
– Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской
– улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)
Красногвардейский район
– проспект Наставников, д. 38
– Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)
– Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)
– Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А (северо-западнее дома 1, корпус 1, литера А по Среднеохтинскомупроспекту)
– Белорусская улица, д. 4, лит. А (юго-западнее дома 4, литера А по Белорусской улице)
– шоссе Революции, д. 33, корп. 1 (севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции)
– Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
– Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)
– улица Маршала Тухачевского, участок 52 (южнее дома 41, литера А по ул. Маршала Тухачевского)
– улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)
Красносельский район
– проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)
– проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140)
Кронштадтский район
– город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
– Краснопутиловская улица, д. 121
Пушкинский район
– город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А
– город Пушкин, Ленинградская улица, у д. 35
Приморский район
– улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А)
– Стародеревенская улица, уч. 15, (восточнее дома 36, литера А)
– Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)