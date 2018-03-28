Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

В ТРЦ множество разных по назначению предприятий – магазины, парикмахерские, столовые, кинотеатры, детские игровые комнаты, поэтому организовать безопасность при пожаре не так-то просто.

Большие надежды возлагаются именно на автоматические системы безопасности, в которые входят пожарная сигнализация, системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения.

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Если все они работоспособны, то во время срабатывания пожарной тревоги должна загораться и моргать надпись «Выход», а также звучать просьба покинуть помещение (допускается сирена). Лифты и эскалаторы должны блокироваться, а все автоматические двери открываться. Система дымоудаления тоже активно включается в работу, а именно, начинает работать огромная вытяжка, находящаяся вдоль путей эвакуации.

Важно, чтобы двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы не были загромождены мебелью, оборудованием и другими предметами. На стенах должны быть указания, направляющие на выход из здания. Огнетушители должны висеть на положенных местах, и смесь в них должна быть не просрочена – их обязаны регулярно менять.

Все противопожарные системы всегда должны находиться в «боевой готовности». Как правило, в ТК занимаются установкой и обслуживанием этого оборудования профессиональные организации.

Эксперты сами оценивают готовность систем, а затем подают собственнику на подпись положительный акт проверки. Этот факт никак не снимает ответственность за пожар с владельца ТРЦ, но вряд ли он действительно в курсе, способны ли его системы отреагировать на начинающийся пожар.

Фото: Russian Ministry for Emergency Situations photo via AP

С 1 мая 2018 года проверка работоспособности систем защиты от пожаров перекладывается на плечи экспертов-аудиторов или аккредитованных организаций. Чтобы монтировать и проводить техобслуживание системы безопасности, у предприятия должна быть лицензия МЧС, а проверить ее работоспособность может и сам собственник, если у него есть аттестованное оборудование и квалифицированный специалист. Если же таковых не имеется, то он сможет привлечь для проверки противопожарной системы экспертную организацию, которая после проверки выдает сертификат. Его данные заносят в федеральный реестр государственного технического комитета по стандартизации.

МЧС России проверяют, как здание защищено от пожара, уже на стадии его эксплуатации. Но надзорные каникулы, введенные на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, коснулись и проверки пожарной безопасности предприятий малого бизнеса. Правда, это касается лишь планового надзора. С внеплановой проверкой надзорное ведомство может нагрянуть по обращению к ним любого неравнодушного россиянина.

Пожарная инспекция после проверки составляет акт, в котором отмечает нарушения и выписывает требования и сроки для их ликвидации. Когда сроки подходят к концу, здание снова проверяют. Если предписания пожарного ведомства не выполнены, то руководство предприятия может быть оштрафовано, а деятельность его приостановлена.

Фото: ASSOCIATED PRESS

При проверках в первую очередь изучается именно документация. Одним из главных нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности ТЦ является «Правила противопожарного режима (ППР) в РФ». Согласно им, составляются инструкция по пожарной безопасности для всего ТЦ и отдельные инструкции для каждого отдела: обуви, галантереи, детских товаров, канцелярии, парфюмерии, кафе, складов, административных помещений и офисов. В инструкции прописаны действия сотрудников при пожаре для дневных и ночных смен.

Руководитель комплекса назначает ответственного за пожарную безопасность. Он следит за соблюдением инструкции, проводит обучение персонала. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться тренировки по эвакуации сотрудников комплекса.

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Глава торгового центра обязан снабдить здание планом эвакуации, в котором указывается, где находятся огнетушители. Этот план должен переделываться всякий раз, когда происходит перепланировка.

В соответствии с действующим законодательством, в ТЦ должна быть составлена декларация пожарной безопасности относительно данного здания. В ней прописываются расчеты по оценке пожарного риска (если он проводился) и информацию о страховании (добровольном) возможного ущерба третьим лицам от воздействия пожара.

Расчеты пожарного риска проводятся тогда, когда не получается точного соблюсти требования правил пожарной безопасности. Например, этими расчетами можно обосновать эвакуационные выходы, их ширину и протяженность, выбор средств для остановки распространения огня, тип пожарного сигнала людей, наличие либо отсутствие систем противодымной защиты и систем пожаротушения.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Современные торговые центры делятся на два типа: перестроенные из других зданий, например, заводов или складских помещений, и ТРЦ, построенные с «нуля». Новые торговые центры уже строились с учетом пожарной безопасности, а в торговых центрах, образовавшихся в результате перестройки старых зданий заводов, складов с уровнем защиты от пожара намного сложнее. В них, например, мало окон, узкие коридоры, поэтому важно просчитать нужное количество эвакуационных входов и выходов.

Президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серёгин считает, что проблем с пожарной безопасностью в ТК намного больше. Он убежден, что детские игровые комнаты находятся в особой зоне риска, ведь в случае пожара воспитатель детской комнаты не знает поименно детей, дети тоже не знают воспитателя и могут его не слушаться.

Неизвестно и общее количество детей, находящихся в игровой зоне. В случае их регистрации списки могут быть только в специальном журнале. «Когда возникает пожар, воспитатель начинает направлять детей на пути эвакуации – коридоры, где уже все объято страхом и паникой, в результате которой дети начинают теряться и прятаться. Родители возвращаются в противоток эвакуируемых людей, затрудняя эвакуацию и создавая давку, в игровые комнаты, а их детей нет, что порождает еще большую панику и неразбериху», – рассказал Серёгин.

Он уверен, что необходимо детские игровые комнаты и кинотеатры размещать на первых этажах, и они должны иметь свой выход на улицу. Это требование должно быть закреплено нормативными документами. Ведь и в детских садах, где воспитатели знают количество своих детей, их имена, а дети знают воспитателя и доверяют ему, имеются самостоятельные выходы наружу из групповых комнат. Торговые центры сейчас не могут похвастаться должным уровнем пожарной безопасности.

Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Представитель пресс-службы торговых центров «Мега» компании IKEA Константин Тютрин рассказал «Санкт-Петербург.ру» о том, как у них устроена система противопожарной безопасности. По всему торговому комплексу установлены датчики задымления. Улавливая малейшую угрозу, они автоматически при помощи специальных кодов извещают об этом сотрудников торгового центра. Затем в течение десяти минут спецслужбы проверяют сигнал и определяют, ложная была тревога или нет.

Но уже при этом первом автоматическом оповещении воспитатели начинают в игровой форме, например, играя в веревочку, готовить детей для эвакуации и без паники выводить в пункт сбора. Если родители забрали одежду ребенка, то на этот случай в игровой могут дать запасную одежду. Детские игровые находятся максимально близко к эвакуационным выходам. Если же срабатывает сразу несколько датчиков в ТЦ, либо в IKEA, то идет автоматическое сообщение об общей эвакуации.

Внутренние коды используются сотрудниками для того, чтобы не создавать панику у посетителей. В компании убеждены, что паника совершенно не нужна. Например, голосовые оповещения персонала в торговых центрах могут быть такими:

«Код 1000 введен в действие» – остаемся на местах и продолжаем работать,

«Действие кода 1000 прекращено» – отмена тревоги,

«В ТЦ проводится проверка точного времени. Сейчас …. часов …. минут» – вероятность взрыва бомбы или теракта (продолжаем работать),

«После последней проверки времени часы установлены правильно» – отмена тревоги работаем в обычном режиме.

Чтобы не устраивать панику во время чрезвычайных ситуаций не только среди посетителей торговых центров, но и пассажиров лайнеров, пациентов больниц, учащихся школ, посетителей театров и цирков используют шифрованные голосовые оповещения персонала на свое усмотрение. Сайт Adme собрал некоторые из них. Например, сигналы могут быть такие: «Оскар-оскар-оскар» – человек за бортом, «Альфа-альфа-альфа» – кому-то срочно нужна медицинская помощь, «зулу-зулу-зулу» – драка, «Браво-браво-браво» – пожар.

В некоторых больницах для предупреждения персонала используется система цветовых обозначений. Цвета могут объявлять по громкой связи или показывать на табло или карточке. «Красный» – означает пожар, «черный» – сообщение о минировании здания, «серебряный» – вооруженный человек в больнице, «серый» – драка или агрессивное поведение, «синий» – ситуации, когда доктору срочно нужна помощь для спасения жизни.

Иногда по рации ведут поиск несуществующего доктора с необычной фамилией: «Доктор Птичкин пройдите...» – значит, чтобы охрана немедленно пришла в указанное место.

Если вы будете находиться в холле гостиницы, и там заиграет вальс «Дунайские волны» – нужно срочно эвакуироваться. Бывали случаи, когда во время происшествия по всем каналам включали «Лебединое озеро».

В развлекательных учреждениях, таких как театр или цирк, объявление: «Актер покинул здание» означает пожар. Похожее обозначение используется в некоторых кафе и ресторанах по всему миру.