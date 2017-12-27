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Как дорожные службы Петербурга должны расчищать снег?

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© Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

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Активисты движения «Красивый Петербург» собрали воедино все правила, по которым должен убираться снег в Северной столицы.

Улицы Петербурга укрыты снегом и кашей из мокрого снега, которую городские службы обязаны расчищать. Почти половина петербуржцев считает уборку улиц неудовлетворительной, а многие и вовсе не заметили уборку. Опрос о качестве уборки снега провели активисты из «Петербургского гражданина».

Движение «Красивый Петербург» изучило правила благоустройства, принятые в Петербурге в 2017 году, и составило инструкцию, как правильно расчищать снег и кто несет ответственность за плохую чистку улиц.

Где искать эти правила?

 

Требования к зимней уборке прописаны в Правилах благоустройства Петербурга (раздел 4, приложение 5). Согласно прошлым нормативам, дворники должны были чистить дороги от снега до асфальта. Новшество этого года – на проезжей части может оставаться снег, но не более 10 см плюс-минус 3-4 см на снежные колеи и кочки.

Посыпать только что выпавший снег реагентами не разрешается. Противогололедные материлы, а в Петербурге после отмены соли это в основном гранитная крошка, можно применять для борьбы с гололедом.

Как должен расчищаться снег?

 

Чтобы убрать снег, службы его рыхлят, подметают, сгребают и вывозят – затем или сваливают, или утилизируют. Начать очистку должны до того, как слой снега превысит 3 см, а и вывозить его обязаны круглосуточно до окончательной уборки.

Дорога очищается от льда на расстоянии метра от поребрика и бордюра после прохождения спецтехники. Очищать должны и крышки люков, и подходы у дождевой канализации, чтобы оттавший снег утекал при наступлении оттепели.

Регулярно должны чистить кровли от сосулек и наледей. Сброшенный снег нужно перемещать на полметра от поребрика в течение трех часов, а в течение суток его должны вывезти. Снег и сколотый лед запрещено складывать на тротуарах, газонах и в парках при отсутствии специального разрешения. Кроме того, снег и лед нельзя сбрасывать в канализацию, реки и каналы и на трассы теплосетей. Также нельзя сдвигать снег к стенам зданий и сооружений.
Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

 

Должны ли дорожники посыпать улицы солью?

 

Подобные правила указаны все в тех же Правилах благоустройства (раздел 10, приложение 5). Пункт 5 вызывает много вопросов: активисты считают, что он и объясняет стремление коммунальщиков топить город в соли, хотя это запрещено.

В первые три часа снегопада дорожные службы должны посыпать гранитной крошкой все дорожки, дворовые проезды и тротуары, и только после снегопада они могут приступить к снегоуборочным работам.

На очистку проездов дорожникам дается шесть часов, тротуаров и дорожек – три часа. В отличие от проезжей части, дорожки должны быть очищены от снега так, чтобы проглядывал асфальт.

Собранный снег не должен мешать проходу, доступу к инженерным коммуникациям и не должен засыпать деревья и кусты. Как только размер сугроба достигнет метра по ширине и высоте, его обязаны вывести.

Хоть и разрешено разбрасывать крошку с началом снегопада, недопустимо закидать снег песком и ждать, пока грязная жижа утечет в канализацию: дорожные службы должны оперативно все собрать и вывезти. Единственное место, где в правилах четко прописан запрет на использование любых реагентов – дорожки и тротуары на пляжах (раздел 13, пункт 3).

Что грозит нарушителям?

 

Согласно статье в городском законе, штрафы за плохую уборку улиц от снега для должностных лиц составляют от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических – от 250 тыс. до одного млн рублей. Протоколы по этой статье составляют и рассматривают администрации районов.

Получат ли чиновники и коммунальщики штрафы за плохую работу, зависит только от настойчивости и активности граждан. «Красивый Петербург» призывает фиксировать нарушения зимней уборки и обращаться в районные администрации.

Следить за работой дорожной техники можно с помощью онлайн карты. По вопросам об уборке дорог и тротуаров можно обращаться на горячие линии комитета по благоустройству по телефонам: 314-60-13 и 576-14-83.
Фото: Instagram / @natalia_krasnova_

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