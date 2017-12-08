Петербуржцы вновь могут следить за уборкой снега онлайн

Комитет по благоустройству обновил онлайн карту работы дорожной техники Петербурга, сообщил на пресс-конференции глава ведомства Владимир Рублевский.

Как передает пресс-служба Смольного, теперь данные на карте обновляются в режиме реального времени. Каждый вид техники обозначен специальными значками:

Квадрат - Машины для уборки тротуаров.

Треугольник - Машины для уборки проезжей части.

Круг - Другая техника.

Т - Трекер (для ручной уборки).

Кликнув на такой значок, пользователь получает информацию о марке машины, ее номере, какую операцию она выполняет и с какой скоростью движется.



Фото: ut.kb.gov.spb.ru

Также на сайте публикуются данные об автоколонне и предприятии, за которым закреплено транспортное средство, и номера горячих линий дорожных предприятий. Кроме того, набрав в поиске адрес, можно узнать, какая техника работает поблизости.

Карта адаптирована для мобильных устройст, но пока работает в тестовом режиме и будет обновляться по замечаниям пользователей.

Рублевский добавил, что за минувшую ночь дорожные службы вывезли с петербургских улиц 5 тыс. кубометров снега. Всего с начала снегопадов в конце ноября улицы расчистили от почти 30 тыс. кубометров снега. Сейчас на улицах города работает около 800 единиц техники и почти тысяча дворников.