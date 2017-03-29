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Шотландские Робинзоны и горящий Samsung

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© Фото: thestar.com

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Середина недели, и поговорим о Brexit! Тереза Мей направила в Еврокомиссию официальное уведомление о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС. Ожидается, что сегодня во второй половине дня европейские чиновники официально зарегистрируют документ, после чего могут начаться переговоры об условиях выхода страны из союза. Еврокомиссия говорит о десятках миллиардов евро, которые Британия должна будет выплатить в качестве компенсации ЕС.

Еще интереснее в Шотландии: там местный парламент постановил провести еще один референдум о выходе из состава Великобритании (первый пару лет назад увенчался победой сторонников Лондона с крошечным перевесом). Шотландцы намерены остаться в ЕС как отдельная страна, вероятно, даже сохранив фунт в качестве валюты (что будет им крайне выгодно). Правда, Лондон не намерен давать Эдинбургу такую возможность до Brexit, то есть до 2020 года.

Еще немного о славной Шотландии. Участники реалити-шоу «Эдем», 23 шотландца, целый год жили в глуши в своей стране. Задачей, по задумке организаторов шоу, было построение полноценного нового социума из подручных средств. Каково же было удивление участников проекта, когда они узнали, сколько всего произошло в мире за год (Brexit, например). А еще – что проект с их участием закрыли после выхода четвертого эпизода, и все это время они зря истязали себя в шотландской глуши. Хотя, после такой лавины новостей кое-кто, может, предпочтет в эту глушь вернуться.

Про горючие смартфоны. Один из магазинов Samsung в Сингапуре загорелся прямо накануне старта продаж Samsung Galaxy S8, который должен был затмить в умах людей своего взрывоопасного предшественника. О причинах возгорания не сообщается, его удалось быстро устранить. Сотрудники магазина не пострадали.

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Вдова расстрелянного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова дала первое интервью после смерти мужа. Женщина подавлена, но, несмотря на то, что ее зовут обратно в Россию, возвращаться не собирается. Еще до смерти мужа Максакова составила репертуар из украинских песен, которые планировала спеть с оркестром. Несмотря на случившееся, женщина готова реализовать программу.

Петербург. В Москве, по данным разных СМИ, задержали (или не задержали?) сына замдиректора Эрмитажа, работника Минкульта Артема Новикова, а его отца Михаила Новикова Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест как подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. Вероятно, это отголоски масштабного скандала в Минкульте, в котором замешаны чиновники министерства и крупные компании, выполняющие реставрационно-строительные работы.

Накануне погода устроила нам настоящую качку. Надеемся, теперь-то весна окончательно утвердится в городе. Хорошего вам дня, друзья! Не забывайте зонты.

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