Экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из «Единой России»

Бывшего депутата Государственной думы РФ и оперную певицу Марию Максакову, являющуюся членом «Единой России», исключат из партии в ближайшее время, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикер Мосгордумы Андрея Метельского.

«В силу того что Максакова имеет двойное гражданство, в соответствии с уставом партии она не может состоять в наших рядах», — сказал Метельский.

Ранее в интервью изданию «Медуза» 15 февраля Максакова призналась, что у нее уже есть второе, немецкое, гражданство, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, когда она прошла в Госдуму прошлого созыва.

В петербургской «Единой России» удивлены двойным гражданством Марии Максаковой, передает «Фонтанка»

«Дело в том, что, когда Максакова подавала заявление об участии в праймериз, она декларировала только одно гражданство. Проверять эти данные не входило в наши обязанности. Место рождения у нее было указано в ГДР», – сообщают в пресс-службе петербургского отделения «Единой России».

В минувшем году Мария Максакова проиграла праймериз в Государственную думу по 212-му западному одномандатному округу в Петербурге.

Позже оперная певица заявила, что на праймериз были нарушения и так называемые «карусели». Тогда первое место на праймериз занял депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

На данный момент Мария Максакова вместе с мужем экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым живут на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Вороненков дал показания генпрокуратуре Украины по делу экс-президента страны Виктора Януковича.

После этого Следственный комитет объявил экс-депутата Вороненкова в федеральный розыск. Правоохранительные органы считают, что бывший парламентарий причастен к рейдерскому захвату чужой собственности.