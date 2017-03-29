Директора департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали начальника департамента Министерства культуры РФ Артема Новикова в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культуры. Новиков задержан в рамках дела так называемого "дела реставраторов". Его фигурантами, в частности, является бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, а также еще ряд чиновников и предпринимателей.

Как ожидается, в среду суд в Москве рассмотрит вопрос об избрании Новикову меры пресечения. По данным "Интерфакса", уголовное дело в отношении Новикова находится в производстве ФСБ РФ. Сейчас Новиков возглавляет департамент инвестиций, реставрации и строительства.

При этом в пресс-службе Минкультуры опровергли задержание Артема Новикова. "Информация не соответствует действительности, это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации и готовы любую непроверенную новость давать как сенсацию. Новиков примет участие в работе сегодняшней коллегии Минкультуры", - заявила пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.

Также стало известно, что Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, отца Артема. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Михаил Новиков арестован до 23 мая.

"Дело реставраторов"

Ровно год назад, в середине марта 2016-го, был арестован замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, а вместе с ним - глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо и директор подведомственного Минкультуры ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах на памятниках в Псковской области. "БалтСтрой" выступала подрядчиком работ на Изборской крепости. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. В материалах дела Пирумов назван организатором преступной группы, которая заключала государственные контракты на реставрацию памятников по завышенным ценам.

Пирумов в суде отказался признать себя виновным, однако позднее замминистра культуры РФ признал свою вину по делу о краже денег и подал в отставку, следствие продолжается. Скандал о хищениях бюджетных средств во время реставрации Изборской крепости заставил Минкульт задуматься о пересмотре некоторых контрактов, в том числе, заключенных с петербургской компанией "БалтСтрой".