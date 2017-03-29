Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила Brexit. Она подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из ЕС. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

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Уведомление будет вручено главе Евросовета Дональду Туску лично постоянным представителем Соединенного Королевства Тимом Барроу в среду, 29 марта, около 11:30 по лондонскому времени (14:30 мск). В это же время Мэй должна будет известить британский парламент об уведомлении Брюсселя.

Власти Великобритании гарантируют сохранение прав живущих в стране граждан Евросоюза. Об этом говорится в речи Мэй, с которой она выступит сегодня в парламенте.

«Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, - юных и пожилых, богатых и бедных, горожан и сельских жителей. И, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом. Это мое самое отчаянное желание - добиться самых выгодных условий для каждого, кто живет в нашей стране», - цитирует РИА "Новости" текст предстоящей речи.

Евросоюз, в свою очередь, уже подготовил декларацию от имени лидеров 27 стран-членов сообщества в связи с ожидаемым официальным запуском Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

В середине марта британская королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий Терезе Мэй начать процедуру Brexit. Процесс согласования условий выхода Великобритании из ЕС займет, как ожидается, около двух лет. Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого прежний премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку и его место заняла Тереза Мэй.