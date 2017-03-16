Елизавета II дала старт выходу Великобритании из ЕС

Британская королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий премьер-министру страны Терезе Мэй начать процедуру Brexit - вывода страны из Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера парламента Джона Беркоу.

Как уточняет агентство, теперь глава правительства может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из межгосударственного объединения в любой момент. Скорее всего это произойдет ближе к концу марта.

Парламент страны одобрил соответствующий законопроект 14 марта.

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Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших.

После этого прежний премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку и его место заняла Тереза Мэй.