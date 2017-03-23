Убийство Вороненкова: Россия и Украина обменялись обвинениями

После убийства в Киеве бышего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова Россия и Украина обменялись обвинениями. Трагедию прокомментировали официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, генпрокурор Украины Юрий Луценко, президент Украины Петр Порошенко и многие другие.

Правоохранительные органы Украины рассматривают версию о причастности России к убийству Вороненкова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Нацполиции Украины Александра Вакуленко.

По его словам, убийца Вороненкова ранен и госпитализирован. Также в больнице находится охранник бывшего депутата. Ранее в полиции Украины заявили, что убийство могло быть заказным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил: «Это не наша тема, что нам комментировать». По его словам, Владимиру Путину рассказали об убийстве.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что убийство Вороненкова - «обычная для Кремля показательная казнь свидетеля». По словам Луценко, Вороненков давал украинскому следствию «сверхважные показания» по делу бывшего президента Виктора Януковича.

После этого президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России». «Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», - отметил Порошенко.

Он также добавил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, о роли Януковича о введении в Украине российских войск.

Песков ответил, что убийство Вороненкова в Киеве свидетельствует о неспособности Украины обеспечить его безопасность. Представитель Кремля отверг причастность российских спецслужб к убийству, назвав эту версию «абсурдом».

От огнестрельных ранений Вороненков умер на месте. Между охранником бывшего депутата и убийцей завязалась перестрелка, оба были ранены и доставлены в больницу. О личности стрелявшего пока ничего не известно. Издание «Медуза» собрала множество мнений, озвученных сразу же после перестрелки в центре Киева.

Кто и как прокомментировал убийство Дениса Вороненкова

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины: «Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб».

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госсовета экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля».

Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации: «Обязанность украинских властей - обеспечить оперативность и объективность следствия по факту убийства Дениса Вороненкова, вместо этого наблюдаем шквал политических спекуляций».

Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ: «Это дикая информация, дикий случай. Надо обязательно расследовать как можно быстрее, что за этим кроется. Конечно, у него был и бизнес, и собственность, и коллективы, которые занимаются этими вопросами, - осталось и в России, и в Киеве что-то. На Украине жизнь ничего не стоит».

Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Я ставлю на первое место версию, связанную с провокацией службы безопасности Украины. Это характерные вещи, абсолютно соответствуют их стереотипу поведения, методике действий - то, что сегодня, в последнее время делает и служба безопасности, и вообще, украинская власть».

Фото: Сергей Супинский / AFP

Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности: «Разгул бандитизма у них там происходит и терроризма, вследствие этого убивают граждан, пока я не знаю, что там за ситуация, надо расследовать».

Евгений Ревенко, депутат Госдумы от «Единой России»: «Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый».

Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России»: «У меня складывается впечатление, я очень надеюсь, что это только впечатление, что практика убийств политических оппонентов стала расширяться в России. Подозреваю, что за этим убийством может быть именно российский след. Не обязательно это государства, но, возможно, так называемые ура-патриотические организации, которые поддерживаются властью. То, что убит бывший депутат Госдумы, человек, который преследовался тут за свои взгляды, бросает прямую тень на российскую власть. Если вдруг российская власть к этому не причастна, она должна быть сильно заинтересована в раскрытии этого убийства, и ей надо в данном случае, как ни странно, работать в тесном контакте с украинской стороной».

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России»: «Я об этом много раз писал, поскольку его переход на украинскую сторону был неоднозначно воспринят даже в оппозиционной среде, и некоторые лидеры оппозиции называли его жуликом. Я говорил, что он не жулик, а очень опасный для российских коррумпированных правоохранителей человек, который реально занимался расследованиями. У него было очень большое количество информации о контрабандных потоках, которые ведутся в России. И, конечно, он был очень ценным приобретением для Украины. Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану. Но, как видим, она не помогла».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters