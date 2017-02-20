Биатлон, Исаакий и "аренда" Крыма

Понедельник начнем с хороших новостей. В выходные наша мужская сборная по биатлону выиграла эстафету на Чемпионате мира в австрийском Хохфильнеце. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин взяли «золото». Искренне поздравляем ребят и радуемся, что зря ругали напропалую наш биатлон. Все-таки команда может, когда захочет!

Теперь о тревожном. Российскую туристку Ольгу Смирнову грозятся посадить в тюрьму в Таиланде. Дело в том, что 53-летняя женщина кормила хлебом рыб у кораллового рифа вблизи острова Рача, а это запрещено законом. Ее прямо на месте задержала водная полиция, правда, потом даму отпустили под залог в три тыс. долларов. Теперь ей грозит год тюрьмы или штраф еще в три тыс. долларов. В общем, кормите рыбок у себя дома.

Но вернемся к темам диванных дискуссий. The New York Times пишет, что украинский депутат Андрей Артеменко якобы предлагал экс-советнику президента США по безопасности Майклу Флинну «план снятия санкций с России». Он заключался в том, что передачу Крыма нужно оформить как его «аренду» Россией на 50-100 лет, при этом провести на полуострове повторный референдум, а затем брать с РФ деньги за «аренду». На эти средства восстановить Донбасс, который также вернуть под контроль Украины. Через личного адвоката Флинна план оказался на его рабочем столе, но реакции не последовало – вскоре он уволился. В нашем Совфеде уже назвали идеи украинской стороны абсурдными.

Еще немного про Украину. Из-за наших неутомимых гуманитарных конвоев Украина стала крупнейшим импортером российского пива и мяса. За 2016 год поставки, при отсутствии официальных торговых отношений, выросли в полтора раза (то есть в Донбасс поставлено чуть менее 50 тыс. тонн мяса и субпродуктов).

В сети появилось видео нападения на старшего сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. На расплывчатых кадрах с камеры наблюдения в малазийском аэропорту видно, как к корейцу подошли две женщины, одна держала его, а другая, в белом топе, быстро прыснула ему в лицо каким-то ядом. Затем мужчина обратился в пункт помощи, после чего почти сразу скончался.

Петербург. Немного чудес: стало известно, что передачу Исаакия в управление РПЦ «не согласовали с президентом», то есть Москва, фактически, отступилась от этой идеи. То ли наши бурные протесты к этому привели, то ли у Кремля есть свои мотивы (все же скоро выборы), но факт остается фактом – Минкульт туманно намекает на некое «совместное использование» собора музеем и церковью (как оно, по сути, и есть).

МЧС обещает нам трехдневный шторм, будьте внимательны и хорошего вам дня!