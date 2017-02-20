В Петербурге 20 февраля днем ожидается сильный ветер и мокрый снег. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Временами осадки, днем местами небольшие в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах налипание мокрого снега", - говорится в сообщении ведомства.

Ветер западный 3-8 м/с, атмосферное давление будет понижаться. Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 08:24, закат будет в 18:02. После заката обещают снежную погоду.