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Большой скандал на ЧМ по биатлону: Фуркад "подрезал" Логинова, помешав России завоевать "серебро"

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Мартен Фуркад на финише дистанции смешанной эстафеты в Хохфильцене
© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который в итоге упал на снег.

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад "подрезал" россиянина Александра Логинова при смене этапа в смешанной эстафете – первой гонке чемпионата мира-2017 в Хохфильцене. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Видео: PravdaTV.ru
 

Александр Логинов передавал эстафету Антону Шипулину, а Фуркад принял ее у Кантена Фийона Майе. Уже отправившись в гонку, француз сделал легкое движение лыжей и палкой в сторону катящегося по краю трассы Логинова, который в итоге упал на снег.

Логинов после гонки отметил, что ему попала лыжи между ног, однако нужно посмотреть повтор. "Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Лыжа попала между ног. Не знаю, специально или нет, надо смотреть на повторе. Сталкивался я перед гонкой с Фуркадом? Нет, ни с кем не сталкивался. Каждый решает сам, как себя вести. Все было так резко, что я даже толком не понял. Упал – и упал. Если Фуркад сделал это умышленно – пусть это останется на его совести", - цитирует биатлониста "Спорт-Экспресс".

Вскоре после инцидента Фуркад извинился за свое поведение. Об этом сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев на телеканале "Матч Арена". По его словам, Фуркад отметил: он сделал это не специально.

Фото: IBU World Champs
 

Российский биатлонист Антон Шипулин после финиша эстафеты подчеркнул, что француз Мартен Фуркад вел себя на трассе некрасиво. Сборная России пришла к финишу третьей, Франция стала второй. Победу одержали представители Германии.

"После этой гонки потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения. На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым мне сказали на финише, но я сам понял по тому, как Фуркад вел себя на трассе", - подчеркнул Шипулин.

Неприятная ситуация на этом не закончилась - Мартен Фуркад, завоевавший серебряную медаль, попытался покинуть пьедестал почета после того, как на него поднялись бронзовые призеры, спортсмены сборной России. Более того, россияне Александр Логинов и Антон Шипулин не пожали руки Фуркаду. Французский гонщик поаплодировал им в спину и следом спрыгнул с пьедестала. Обратно его вернул глава IBU Андерс Бессеберг.

Лайф пишет, что Россия может подать протест на Фуркада, несмотря на его извинени. "Союз биатлонистов России внимательно проанализирует видеозапись противоречивого эпизода из смешанной эстафеты ЧМ-2017 в Хохфильцене, когда Мартен Фуркад спровоцировал падение Александра Логинова", - отмечает издание.

До сегодняшней гонки в Хохфильцене француз позволял себе ряд критичных замечаний в адрес Логинова, который вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за применение ЭПО. В частности, Фуркад говорил о том, что не хочет соревноваться с теми, кто однажды попадался на допинге. Кроме того, именно он является главным активистом в группе спортсменов, которая добивается от Международного союза биатлонистов ужесточения мер по борьбе с допингом.

Мартен Фуркад (крайний справа) пытается покинуть церемонию награждения после конфликта с Александром Логиновым и Антоном Шипулиным (третий и четвертый слева)
Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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