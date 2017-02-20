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New York Times: Советнику Трампа Флинну был передан план снятия санкций с России

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© Фото: Tom Williams / Getty Images

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План был подготовлен для администрации президента США украинским депутатом Андреем Артеменко.

Советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России незадолго до его отставки в феврале. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

План по урегулированию конфликта на Украине и снятию санкций с России был подготовлен для администрации президента США украинским депутатом Андреем Артеменко. Он подтвердил разработку плана изданию «Страна.ua».

Первая часть плана предусматривает урегулирование ситуации с Крымом, Артеменко предложил оформить аренду полуострова Россией на 30-50 лет, после чего провести повторный референдум о принадлежности.

Донбасс также предложено вернуть под контроль Киева с амнистией для всех участников конфликта кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Для желающих покинуть регион организуют свободный выход в Россию, после чего граница перейдет под контроль Украины.

После этого Артеменко предложил провести всеукраинский референдум о статусе Донбасса. Восстанавливать регион он предлагает в том числе на деньги, полученные от аренды Крыма.

Свой план Артеменко передал адвокату Трампа Майклу Коэну и бизнесмену Феликсу Сатеру. Коэн рассказал, что оставил предложение в кабинете Флинна, но не успел получить ответ по поводу плана, так как советник Трампа уволился.

Майкл Флинн покинул свой пост 13 февраля, причиной стали его переговоры с российским послом Сергеем Кисляком еще до инаугурации Трампа. Флинн обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, но не рассказал об этом избранному вице-президенту Майклу Пенсу.

Уже после отставки Флинна пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявлял, что Россия должна вернуть Крым Украине. Сам Трамп писал на своей странице в Twitter, что Россия «забрала» полуостров при администрации Барака Обамы, намекая на слабую позицию бывшего президента.

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