  • 17 Февраль 2017
USD 18.02.2017 57.6342 +0.4835
USD ММВБ 19:17 58.17010  
EUR 18.02.2017 61.4496 +0.7956
EUR ММВБ 19:17 61.8620  
Нефть($) 17.02.2017 55.43 0.48
Нефть(p) 17.02.2017 3194.66 +54.23

CМИ: Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

В "Смольном" отказываются комментировать "анонимные сообщения".

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не согласовывал свое решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) с президентом и руководством страны, передает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, после начала протестов передачи Исаакия, в Петербурге были сделаны социологические замеры, которые показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался».

Картина по стране ровно противоположная. Количество тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого, сообщает РБК

Собеседник РБК сообщил, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. В итоге Кремль оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, нужно как-то решить.

Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать информацию о том, что собор был передан без согласования с Кремлем.

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет.

Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm