CМИ: Полтавченко не согласовал с Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не согласовывал свое решение о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) с президентом и руководством страны, передает РБК со ссылкой на источники.

По данным агентства, после начала протестов передачи Исаакия, в Петербурге были сделаны социологические замеры, которые показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался».

Картина по стране ровно противоположная. Количество тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого, сообщает РБК

Собеседник РБК сообщил, что ситуация вокруг Исаакиевского собора обсуждается в администрации президента. В итоге Кремль оказался в сложном положении: отказать РПЦ в передаче собора неправильно, но проблему, связанную с недовольством жителей и деятелей культуры, нужно как-то решить.

Глава аппарата губернатора Полтавченко Давид Адамия и руководитель пресс-службы администрации Петербурга Андрей Кибитов отказались комментировать информацию о том, что собор был передан без согласования с Кремлем.

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет.

Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", известие о передаче Исаакия РПЦ вызвало широкое общественное негодование. В акции на Марсовом поле, которая состоялась в формате встречи депутатов с избирателями 28 февраля, собралось около 2 тыс. человек. Примерно столько же горожан было на подобной акции 12 февраля у Исаакиевского собора.