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Корейские шпионки, эстонские консервы и Nokia

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Таллин
© Фото: visaget.ru

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Nokia 3310 возвращается!

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Середину недели начнем с зависти к соседям. Накануне (да-да, 14 февраля) в столице Эстонии, Таллине, бесплатно раздавали свиные консервы. Акция прошла по инициативе Продуктового банка – это были запасы из госрезервов, у которых скоро истекает срок годности, вот их и решили раздать малоимущим гражданам. Отдавали не больше шести банок в одни руки. Очередь выстроилась, понятное дело, с утра. Люди говорили, что запасы помогут им пережить «трудные времена».

К слову про «трудные времена». Наши СМИ всячески нагнетают риторику а-ля «холодная война». Переводят статьи американских коллег, которые сообщают о странном приближении российского разведывательного судна «Виктор Леонов». Кроме того, американские журналисты рассказывают о нарушении Россией соглашения об отказе от баллистических ракет средней дальности. «Виктор Леонов» подошел на 112 км к восточному побережью США, штату Делавэр, где как раз находится крупнейшая база ВВС США. В общем, как в кино.

Все же главная новость прошедших суток: убийство сводного брата Ким Чен Ына в малайзийском аэропорту Куала-Лумпура. Ким Чон Нам – старший сводный брат нынешнего лидера КНДР, он родился от внебрачной связи Ким Чен Ира и актрисы южнокорейского происхождения. В 2001 году он впал в немилость у отца из-за того, что пытался попасть в Японию вместе с семьей по поддельным документам – по его словам, он хотел свозить детей в Диснейленд. С тех пор Ким Чон Нам жил в изгнании между Макао, Францией, Индонезией и Сингапуром. Убили его, по предварительным данным, ядовитыми иглами две северокорейские шпионки, когда он садился на рейс в Макао. Женщины сразу после инцидента поймали такси и исчезли.

Еще немного востока. Вьетнамские таможенники избили 28-летнего китайца, путешествующего по стране с семьей, за то, что он отказался дать им взятку. По словам невесты избитого мужчины, таможенники потребовали примерно по 7,3 доллара за проверку документов каждого члена семьи. Мужчина отказался, за что ему сломали три ребра. Китайский МИД уже разбирается в ситуации. Будьте бдительны.

Ну и еще одна не менее важная новость. Финский концерн, недавно получивший право на выпуск смартфонов и планшетов под брендом Nokia, анонсировал возвращение на рынок Nokia 3310. Той самой не убиваемой модели, которая не разряжается, не бьется, не взрывается и вообще ведет себя хорошо по сравнению с капризными смартфонами.

Петербург. Неизвестный похитил у петербурженки автомобиль Mitsubishi, припаркованный на проспекте Славы, в котором было около 10 кг облепихи и примерно 1 кг имбиря. Все документы на авто были внутри машины.

В городе прохладно и солнечно, птички поют. Хорошего вам дня, друзья!

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