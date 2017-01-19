Купания, драка депутатов и ФБР

Четверг начнем с крещенских купаний. Накануне порядка 1,8 млн человек по всей стране отдали дань обряду. Было оборудовано около четырех тыс. прорубей. Представители РПЦ, кроме того, воссоздали обряд крещения в реке Иордан (там-то тепло).

Тем временем в Испании по запросу ФБР задержали Станислава Лисова – 31-летнего программиста из Таганрога, который прилетел в отпуск с семьей. Его с женой Дарьей задержали прямо в аэропорту 13 января. Запросы российских СМИ в ФБР и Интерпол остались безответными. Предположительно, Лисова обвиняют в кибератаках на ресурсы США. К слову, это далеко не первый случай, когда граждан РФ задерживают за границей по запросам спецслужб США.

К слову, про США. Барак Обама напоследок помиловал информатора Wikileaks Челси Брэдли Мэннинга, некогда приговоренного к 35 годам лишения свободы. Мэннинг выйдет на волю уже 17 мая 2017 года. Впрочем, Джулиан Ассанж, обещавший согласиться на экстрадицию в США в случае помилования информатора, своего обещания не исполнил. В американских городах проходят немногочисленные акции протеста против Трампа, инаугурация которого пройдет 20 января. Обещают гигантское шоу – Facebook даже запретил Russia Today публиковать посты в видео до завершения инаугурации нового президента.

Наш Минфин раскритиковал антитабачные меры, предложенные Минздравом. Ведомство предлагало увеличение акциз на сигареты в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, а также введение «экологического налога» в перспективе и скандальный запрет на продажу табака всем россиянам, родившимся после 2014 года.

Урал. После катания с горки в «Ледяном городке», возведенном на площади около Дворца культуры металлургов города Серова Свердловской области, 40 человек получили травмы. В итоге местный СК возбудил уголовное дело из-за «выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Первый товарный поезд прибыл из Китая (!) в Лондон (!). По пути состав прошел через границы Казахстана, России, Белоруссии, Польши, ФРГ, Бельгии и Франции. Китай активно налаживает торговлю с Западной Европой, в том числе и такими олдскульными средствами.

Петербург. Накануне в нашем ЗакСе депутаты подрались из-за Исаакиевского собора. «Единороссы» и представители ЛДПР направили министру культуры Владимиру Мединскому обращение с просьбой ускорить передачу собора РПЦ. Один из «яблочников» возмутился тем фактом, что ему не дали сделать поправки к документу, вышел на середину зала и стал громко требовать позволить ему сделать правки, его окружили и пытались увести. Он вырвался. В общем, спикеру Вячеславу Макарову едва удалось вернуть заседание в будничное русло. Не деритесь. И хорошего вам дня!