Депутаты ЗакСа Петербурга устроили потасовку из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты петербургского Законодательного собрания устроили потасовку из-за передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. Это связано с решением депутатов обратиться к министру культуры РФ Владиимру Мединскому с просьбой ускорить процесс передачи собора.

Видео: youtube.com/Антонида Пашинина

Михаил Амосов из "Яблока" возмутился, что документ сразу приняли в двух чтениях, не позволив оппозиции внести поправки. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что никаких поправок не будет. Амосов вышел в середину зала и обратился к остальным депутатам, перекрикивая председателя ЗакСа. Затем к Амосову подошли пять депутатов из "Единой России" — Александр Тетердинко, Юрий Бочков, Андрей Анохин, Сергей Купченко и Константин Чебыкин. Бочков схватил "яблочника" за руку и попытался силой вывезти его из зала, однако Амосову удалось вырваться. После этого депутаты разошлись по местам, сообщает "Росбалт".

Фото: ИА "Росбалт"/Софья Мохова

На сегодняшнем заседании городского парламента депутаты также отказались спрашивать губернатора Петербурга Георгия Полтавченко о причинах изменения позиции правительства города по поводу передачи Исаакиевского собора. За отправку запроса выступили лишь 10 депутатов из 50, "Единая Россия" инициативу не поддержала.

Инициаторами коллективного запросы были партии "Яблоко", "Партия Роста" и представитель "Справедливой России" Алексей Ковалев. Депутаты напомнили, что в 2015 году Смольный отказал в передаче собора, так как в бюджете города нет на это средства, а РПЦ финансировать содержание здания не сможет. Несколько дней назад вице-губернатор города Михаил Мокрецов заявил, что "бюджет города будет нести траты по сложным реставрационным работам" Исаакиевского собора.

"Сказанное означает, что петербургские налогоплательщики будут содержать здание, а бесплатно пользоваться им, получая доходы (в форме "пожертвований", не облагаемых налогами) будет РПЦ. Отмечаем, что на протяжении многих лет в Исаакиевском соборе плодотворно сотрудничают государственный музей (за счет выручки которого содержится и сохраняется собор) и Санкт-Петербургская митрополия РПЦ. В соборе регулярно проходят богослужения (в среднем, по два раза в день) и не возникает никаких трудностей с обеспечением прав верующих", — говорится в запросе.

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О том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил 10 января. Против передачи выступили депутаты, ученые, представители культуры и общественность. Санкт-Петербургский союз ученых в открытом письме сообщил, что это решение "нарушает Конституцию России" и "несет ущерб культуре и научной деятельности музея".

На Марсовом поле 28 января состоится митинг против передачи Исаакиевскго собора в ведение РПЦ. Предполагается, что митинг под лозунгом "В защиту конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям" пройдет с 13 до 15 часов.

На сайте Change.org продолжается сбор подписей за отмену передачи собора. В настоящее время ее подписали более 192 тыс. человек.

Накануне, 17 января, администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала одну из групп в защиту "Исаакиевского собора". Это связано с резкой сменой тематики сообщества его администраторами.

Исаакиевский собор за прошедшие новогодние каникулы стал вторым музеем России по количеству посетителей. За время праздников его посетили 146 тыс. гостей.