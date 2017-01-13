Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ планируют провести 28 января. Об этом на встрече с петербуржцами сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

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Собрание прошло сегодня вечером, 13 января, непосредственно около собора, на нее пришли около 300-350 человек. Кроме Вишневского на встрече также выступили депутаты Максим Резник и Алексей Ковалев. Кроме трех парламентариев, заявку на митинг также подписал Андрей Пивоваров.

Предполагается, что митинг под лозунгом "В защиту конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям" пройдет на Марсовом поле в субботу, 28 января, с 13 до 15 часов. В заявке указана цифра в пять тыс. человек, однако Вишневский заявил, что надеется на большее количество неравнодушных жителей Северной столицы.

"Есть вещь о которой особо не рассказывают - если Исаакий передадут церкви, то музей оттуда должен быть выселен, но у музея ГМП "Исаакиевский собор" единственным экспонатом, который он показывает, является сам собор, он больше ничего не демонстрирует, музей не может существовать без собора", - отметил Вишневский.

Кроме митинга, по словам Вишневксого, в понедельник, 16 января, депутат подаст первый иск в суд. Парламентарий попробует оспорить появившееся вчера распоряжение комитета имущественных отношений об утверждении плана передачи собора церкви.

"У меня такое ощущение, что нас держат за полных идиотов, три дня назад официальный представительно петербургской епархии нам заявил, что новая заявка на передачу Исаакия РПЦ еще не подавалась, при этом вчера на пресс-конференции Епископ Тихон (Шевкунов) говорит, что после крещения РПЦ будет подавать новую заявку, то есть заявки нет, а 30 декабря решение по ней уже было принято", - недоумевает Вишневский.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

В среду, 18 января, на еженедельном заседании петербургского Законодательного собрания также будет обсуждаться вопрос передачи собора РПЦ. После заседания ряд парламентариев подадут депутатский запрос относительно недопущения передачи Исаакия.

Максим Резник добавил, что в данный момент не имеет никакого значения, кто из какой партии и каких взглядов придерживается. "Ковалев из "Справедливой России", Вишневский - "Яблоко", а я от "Партии роста", но это неважно, потому что вопрос, который поставлен сегодня на повестку дня - вопрос о достоинстве, уважают себя петербуржцы или нет", - сказал депутат.

По мнению Резника, ситуацию с Исаакиевским собором все еще можно изменить и остаять, чтобы в нем находился музей. "Губернатор Георгий Полтавченко так медленно утверждает, что все решено, потому что ничего еще не решено!" - резюмировал парламентарий.

Сразу после объявления Полтавченко о передаче Исаакия церкви на сайте Change.org появилась петиция с просьбой не допустить передачу. На момент написания новости ее подписали уже более 168 тыс. человек. Петербуржцы обращаются лично к губернатору Георгию Полтавченко.

Петербургский Союз музейных работников также сегодня сделал заявление, что расценивает передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея. Более того, собор будет отдан РПЦ в безвозмездное пользование, а значит все затраты на его содержание и реконструкцию - более 650 млн рублей в год - лягут на бюджет, то есть на кошельки петербуржцев. РПЦ же будет получать прибыль от экскурсий, проведения в соборе венчаний и много другого.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"