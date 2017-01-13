Союз музеев расценил передачу Исаакия РПЦ как ликвидацию музея

Петербургский Союз музейных работников расценивает передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви как ликвидацию музея, который также является напоминанием о подвиге музейщиков во время блокады Ленинграда. Заявление опубликовано на официальном сайте Союза.

Читать также:

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

"Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, - сомнений нет, так как работа любого музея - это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации", - говорится в заявлении.

"Нам казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец- то появился и уже накоплен определенный опыт не противостояния, а компромиссов. Одним из лучших примеров этого музейное сообщество всегда считало именно Исаакиевский собор", - отмечают музейщики.

Союз музейных работников подчеркивает, что Исаакиевский собор - "это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов". По данным Союза, в прошлом году общие доходы музея-памятника составили 783 млн рублей. Из них более 100 млн рублей было потрачено на реставрацию, 100 млн рублей было выплачено налогов в бюджет, остальные средства были направлены на содержание соборов музейного комплекса.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. При этом петербуржцы активно протестуют против передачи Исаакия РПЦ, уже начался сбор подписей против передачи собора.

Также сегодня утром группа петербургских активистов запустила отдельный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. Сегодня в полдень, 13 января, "Коммунисты России" будут проводить одиночные пикеты против передачи собора РПЦ, а в 18 часов около Исаакия с петербуржцами встрется депутаты Законодательного собрания.