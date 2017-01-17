Эрмитаж и Исаакиевский собор стали самыми популярными музеями России в новогодние каникулы

Эрмитаж стал самым популярным музеем России во время новогодних праздников. За прошедшие каникулы его посетили 178 тыс. человек, сообщает агентство "Турстат".

Вторым по посещаемости стал другой петербургский музей — Исаакиевский собор, он принял 146 тыс. гостей.

На третье место попал Дарвиновский музей в Москве (97 тыс. человек), четвертое занял Казанский Кремль (96 тыс.), пятую строчку заняли музеи Московского Кремля (67 тыс.). Также в десятку самых популярных вошли Царское Село (59 тыс.), Третьяковская галерея (55 тыс.), Исторический музей в Москве (37 тыс.), Петергоф (30 тыс.) и Музей Мирового океана в Калининграде (25 тыс.).

За новогодние каникулы Петербург посетили 390 тыс. человек, это третий результат среди всех регионов и городов России. Больше всего человек приезжали в Москву и Московскую область (2,5 млн). Всего за 2016 год Северную столицу посетили почти 7 млн туристов.