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Эрмитаж и Исаакиевский собор стали самыми популярными музеями России в новогодние каникулы

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© Фото: twimg.com

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Всего Северную столицу за праздники посетили 390 тыс. туристов.

Эрмитаж стал самым популярным музеем России во время новогодних праздников. За прошедшие каникулы его посетили 178 тыс. человек, сообщает агентство "Турстат".

Вторым по посещаемости стал другой петербургский музей — Исаакиевский собор, он принял 146 тыс. гостей.

На третье место попал Дарвиновский музей в Москве (97 тыс. человек), четвертое занял Казанский Кремль (96 тыс.), пятую строчку заняли музеи Московского Кремля (67 тыс.). Также в десятку самых популярных вошли Царское Село (59 тыс.), Третьяковская галерея (55 тыс.), Исторический музей в Москве (37 тыс.), Петергоф (30 тыс.) и Музей Мирового океана в Калининграде (25 тыс.).

За новогодние каникулы Петербург посетили 390 тыс. человек, это третий результат среди всех регионов и городов России. Больше всего человек приезжали в Москву и Московскую область (2,5 млн). Всего за 2016 год Северную столицу посетили почти 7 млн туристов.

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