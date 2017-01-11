В 2016 году Петербург посетили почти 7 млн туристов

В 2016 году Петербург посетили 6,9 млн туристов, это на 400 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

В новогодние праздники в Северную столицу приехали около 390 тыс. человек, из них примерно 40 тыс. иностранных граждан. При этом загруженность городских отелей в период с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года составила 60%.

Чаще всего на праздники туристы останавливались в отелях пять звезд - их загруженность составила 60%, в отелях категории четыре звезды - 57%, три звезды - 48%.

По данным комитета, наиболее востребованными как у иностранных, так и у российских туристов были всемирно известные музеи: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская крепость, Царское село, Гатчина и Петергоф.

По статистике музеев, количество посетителей в период «высокого» зимнего туристского сезона 2016-2017 годов увеличилось на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов.

Эрмитаж с 15 декабря 2016 года по 8 января 2017 года посетило 178 тыс. человек, Петергоф порядка 30 тыс. человек, Царское село 59 тыс. и Исаакиевский собор 146 тыс. человек.