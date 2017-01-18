Байкеры, омары и акции протеста: главное об инаугурации Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в пятницу, 20 января. Он сменит Барака Обаму, который находится во главе Соединенных Штатов два срока подряд - последние восемь лет.

Эксцентричный Трамп, который проводил противоречивую предвыборную кампанию, обещает устроить "величайшую в истории" инаугурацию. "Санкт-Петербург.ру" в день церемонии вступления президента в должность будет вести онлайн-трансляцию, а сейчас рассказывает подробности грядущего события.

Церемония

Инаугурация президента США пройдет 20 января перед зданием Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия, столице государства. Она станет 58-й по счету. Церемония начнется в 09:30 по местному времени (17:30 мск).

На протяжении первых двух часов будут выступать приглашенные музыканты. В 11:15 на западной лестнице Капитолия начнется присяга вице-президента Майка Пенса. Произнести присягу и большую речь по случаю вступления в должность Трамп должен в 12:00 (20:00 мск).

Миллиардер и избранный президент отказался от услуг спичрайтеров и решил сам написать торжественную речь. За образец он взял выступления бывших президентов США Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.

Рубашку, которую Трамп наденет на инаугурацию, сшил известный итальянский портной Анджело Инглезе, который прежде шил рубашку для принца Уильяма к его свадьбе с Кейт Миддлтон. Жена избранного президента Мелания предстанет в образе от Карла Лагерфельда и Ральфа Лорена. Многие известные дизайнеры ранее отказались делать наряды для Мелании, в том числе Том Форд и Марк Джейкобс.

Фото: Patrick Semansky / AP

Комментатором церемонии станет радиоведущий Стив Рэй. Это стало неожиданностью, так как с 1957 года инаугурации всех президентов США вел 89-летний диктор Чарльз Бротман. В организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий по случаю вступления в должность президента объяснили, что Рэй будет "представлять новое поколение американцев, поддерживающих традиции парадов в честь инаугурации".

После церемонии от Капитолия до Белого дома пройдет марш сторонников Трампа, после чего состоятся инаугурационные балы. По различным оценкам, церемония обойдется в 175 - 200 млн долларов, в то время как расходы на торжества для Обамы могли достигнуть до 160 млн долларов.

По неофициальным данным, для церемонии Трампа собрали более чем 90 млн долларов частных пожертвований. Это значительно больше, чем было собрано для вступления Обамы в должность президента - почти в два раза меньше, всего 53 млн долларов.

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Музыкальная программа

Многие известные музыканты, несогласные с политикой Трампа, отказались выступать на инаугурации. Ему по различным причинам отказали Элтон Джон, Селин Дион, оперный певец Андреа Бочелли, группа Kiss, музыкант Moby, The Beach Boys, рэпер 2 Chainz, певец Дэвид Фостер и другие.

На церемонии согласились выступить Мормонский храмовый хор, существующий 170 лет и насчитывающий 360 человек, 16-летняя Джеки Иванко, звезда американского шоу талантов (America’s Got Talent), и танцевальная труппа The Rockettes.

На двух инаугурациях Барака Обамы выступали всемирно известные знаменитости, такие как Бейонсе, Jay Z, Алиша Киз, Джон Ледженд, Стиви Уондер, Арета Франклин и другие. Отсутствие громких имен среди исполнителей представители команды Трампа объяснили тем, что избранный президент США сам является главной знаменитостью.

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Гости церемонии

Из пяти здравствующих экс-президентов США инаугурацию Трампа посетят четверо: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Джордж Буш-старший не сможет прийти по состоянию здоровья. В среду, 18 января, его госпитализировали, сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Также на церемонию придут главный конкурент Трампа в предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

Кроме того, на церемонии будут и другие высокопоставленные политики, в том числе губернатор штата Огайо Джон Кейсик и губернатор штата Нью-Мексико Сюзана Мартинес, депутат Европейского парламента Найджел Фараж, который выступал за выход Великобритании из Евросоюза, посол РФ в США Сергей Кисляк и т.д.

При этом более 50 конгрессменов от Демократической партии США собираются бойкотироваться инаугурацию. Многие из них объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, известным борцом за гражданские права. Льюис назвал магната "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. Избранный президент на своей странице в Twitter написал, что все это "болтовня".

Трамп обратился к людям, которые решили бойкотировать церемонию, с просьбой вернуть билеты. По его словам, для других гостей не хватает оставшихся билетов. Также избранный президент ранее говорил, что хочет видеть на своей инаугурации простых людей, а не "так называемых знаменитостей из списка "А".

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Торжественный обед

После инаугурации и перед традиционным ужином каждый президент США обедает в Капитолии - у Трампа и вице-президента Пенса будет три главных блюда. Первым станут североатлантические омары и креветки с шафрановым соусом и арахисовой крошкой, к ним подадут шардоне 2013 года.

Вторым блюдом будет говядина на гриле в темном шоколаде с можжевеловой подливкой и картофельным гратеном, напитком для блюда станет калифорнийское красное Cabernet Sauvignon 2012 года. На десерт Трамп и Пенс съедят шоколадное суфле с ванильным мороженым с вишней.

Обычно меню традиционного обеда включает в классические блюда родного штата нового президента. В этот раз блюда взяли из кухни Калифорнии, хотя Трамп родился в Нью-Йорке.

В официальной программе всегда значатся три торжественных бала: для военнослужащих, для особо важных персон и для простых гостей. Они проходят одновременно в Центре конгрессом им. Дж. Вашингтона, президенту с супругой нужно перемещаться по всем трем залам.

Чтобы попасть на торжественный бал, необходимо на специальном сайте приобрести билет, который при этом не дает гарантии пропуска, так как каждая кандидатура проверяется спецслужбами. Некоторые компании предлагают инаугурационные пакеты, которые стоят более 100 тыс. долларов. Самый дорогой пакет, который дает возможность попасть на торжественный ужин к Трампу и его близкому окружению, стоит 300 тыс. долларов.

Фото: novosti-dny.ru

Акции протеста

Акции против вступления Трампа в должность президента США будут проходить и в день инаугурации, и после. В частности, 20 января в Вашингтоне пройдет антивоенная демонстрация, акция протеста во время парада сторонников Трампа и даже акция в поддержку легализации марихуаны. Сторонники декриминализации употребления марихуаны в округе Колумбия пообещали бесплатно раздать 4200 сигарет с наркотиком, которые планируется зажечь во время выступления Трампа.

Одновременно с инаугурацией пройдет кампания в поддержку Американской федерации планирования семьи и Американского союза защиты гражданских свобод. Его планируют посетить актрисы Джейн Фонда и Джейми Ли Кертис, режиссер и продюсер Джадд Апатоу и другие известные личности.

Организация "Байкеры за Трампа", чтобы предотвратить нежелательные происшествия в торжественный день, пообещала собрать около пяти тысяч мотоциклистов, которые организуют живую стену между сторонниками и противниками избранного президента США во время парада.

На следующий день, 21 января, в Вашингтоне состоится "Марш женщин". На нем соберутся такие знаменитости как актрисы Эми Шумер, Джулианна Мур, Скарлетт Йоханссон, певицы Кэти Перри, Шер, Мадонна и другие. По словам организаторов шествия, акция "пошлет новому правительству мощный сигнал в первый день работы". Предполагается, что на акцию придут до 200 тыс. человек.

Фото: gs.fm