Минздрав РФ собирается запретить продажу табака людям, родившимся позже 2014 года

Министерство здравоохранения России собирается запретить продажу табака людям, родившимся позже 2014 года. Такое нововведение содержится в антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года, сообщают "Известия". Если она будет утверждена, то запрет вступит в силу в 2033 году.

Новая антитабачная концепция также предполагает введение запрета на курение в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них. Также нельзя будет курить на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения, даже в собственной квартире. Кроме того, если концепцию Минздрава одобрят и примут, будет также введен запрет на производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий.

В целом концепция предусматривает сокращение распространенности потребления табака в России к 2025 году до 25%. Согласно данным опросов, в 2016 году действующий Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" помог снизить уровень потребления табака с 38% в 2009 году до 33% в 2016 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят минимум раз в неделю, с 2006 по 2014 год сократилось среди мальчиков с 27 до 17%, а среди девочек — с 21 до 10%.Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18 до 9%, а среди девочек — с 17 до 7%.

По словам сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Виктора Зыкова, передовые страны, которые достигли успехов в борьбе с табаком, собираются полностью его запретить к 2040-м годам. Зыков отметил, что при борьбе с табаком необходимо сформулировать конечную цель — достижение минимального уровня распространенности его потребления среди населения и, как следствие, отсутствие табака на рынке.