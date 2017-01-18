Обама сократил тюремный срок информатору WikiLeaks Мэннингу с 35 лет до семи

Президент США Барак Обама значительно сократил тюремный срок информатору сайта WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Бывший военнослужащий, которого суд в 2015 году признал женщиной, в 2013 году был осужден на 35 лет. Теперь Мэннинг выйдет 17 мая 2017 года.

Во вторник, 17 января, глава Соединенных Штатов смягчил приговор 273 заключенным, из которых 64 были помилованы. Всего за свое правление он сократил срок заключения 1385 людям, из них более 500 были приговорены к пожизненному заключению.

Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где он проходил службу. Военнослужащий признался, что передал WikiLeaks для публикации видеозаписи ударов с воздуха, при которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов о происшествиях на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных из тюрьмы Гуантанамо и почти 250 тыс. дипломатических писем госдепартамента США.

Вскоре после начала тюремного заключения Мэннинг заявил о желании стать женщиной. В апреле 2014 года суд штата Канзас разрешил Мэннингу взять женское имя Челси Элизабет. В феврале 2015 года бывшему военнослужащему разрешили пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину. При этом он оставался на военной базе Форт-Ливенуорт. Это первый подобный случай в истории вооруженных сил США.

Осенью 2016 года основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов сдаться властям США, если Челси Мэннинг будет помилована, "несмотря на незаконность обвинений". Ассанж уже несколько лет скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в Швецию, где он обвиняется в сексуальном насилии. Сам основатель WikiLeaks называет обвинения беспочвенными и считает, что Швеция собирается выдать его правительству США, где его будут судить за публикацию секретных документов.