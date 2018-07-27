  • 27 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:20 62.8038  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:20 73.2107  
Нефть($) 27.07.2018 74.10 0.50
Нефть(p) 27.07.2018 4619.62 +7.26

Президент Эквадора: Ассанж должен покинуть наше посольство в Лондоне

Автор:

Джулиан Ассанж
© Фото: Алекс Макнотон / РИА «Новости»

Темы дня

Создатель WikiLeaks скрывается от правосудия в дипмиссии с 2012 года.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство страны в Великобритании. Об этом он сказал на форуме ForoAmerica в Мадриде, сообщил «Интерфакс».

По словам Морено, ситуация с активистом не может продолжаться вечно. Он отметил, что Ассанж должен выйти из посольства. «Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности», – подчеркнул президент.

Глава Эквадора добавил, что никогда не был согласен с деятельностью Ассанжа. «Я никогда не был согласен с вмешательством в частную переписку людей с целью получения информации, какой бы ценной она не была. Не таким образом», – сказал Морено.

Ассанж получил убежище в Лондоне в 2012 году. Он опасался, что его экстрадируют в США, где велось расследование о разглашении секретной информации в материалах WikiLeaks. Официально власти Штатов не предъявляли ему обвинений.

В настоящее время в Британии действует ордер на арест из-за неявки Ассанжа на заседание суда. Он не пришел на слушания по делу о своей причастности к сексуальным преступлениям в Швеции в 2010 году.

Шведская прокуратура прекратило дело в мае 2017 года. Несмотря на это, если Ассанж выйдет за пределы посольства, его задержит британская полиция за нарушение режима освобождения под залог.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

    Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram