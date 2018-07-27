Президент Эквадора: Ассанж должен покинуть наше посольство в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть посольство страны в Великобритании. Об этом он сказал на форуме ForoAmerica в Мадриде, сообщил «Интерфакс».

По словам Морено, ситуация с активистом не может продолжаться вечно. Он отметил, что Ассанж должен выйти из посольства. «Единственное, чего мы хотим, так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности», – подчеркнул президент.

Глава Эквадора добавил, что никогда не был согласен с деятельностью Ассанжа. «Я никогда не был согласен с вмешательством в частную переписку людей с целью получения информации, какой бы ценной она не была. Не таким образом», – сказал Морено.

Ассанж получил убежище в Лондоне в 2012 году. Он опасался, что его экстрадируют в США, где велось расследование о разглашении секретной информации в материалах WikiLeaks. Официально власти Штатов не предъявляли ему обвинений.

В настоящее время в Британии действует ордер на арест из-за неявки Ассанжа на заседание суда. Он не пришел на слушания по делу о своей причастности к сексуальным преступлениям в Швеции в 2010 году.

Шведская прокуратура прекратило дело в мае 2017 года. Несмотря на это, если Ассанж выйдет за пределы посольства, его задержит британская полиция за нарушение режима освобождения под залог.