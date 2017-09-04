Ассанж предрек отставку Трампа

Президенту США Дональду Трампу может грозить отставка, если тот решится заблокировать торговлю с Китаем, считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Прежде Трамп в ответ на ядерное испытание КНДР обещал прекратить торговлю со всеми, кто ведет дела с Северной Кореей. «90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен», – написал Ассанж на своей странице в Twitter.

В середине августа президент США поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний со стороны КНР. Это произошло на фоне недовольства Белого дома политикой Пекина в отношении КНДР.

Сейчас в Вашингтоне полагают, что объем хищения интеллектуальной собственности Китаем может достигать 600 млрд долларов. На предварительное исследование вопроса отводится год.