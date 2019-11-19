Картина дня: падение автомобиля в яму с кипятком и убийство барана

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало падение автомобиля с двумя людьми в яму с кипятком в Пензе. Оперативнее всех об этом написали Piter.TV (12:30), Пятый канал (13:55) и Gazeta.Spb (14:05).

Трагедия случилась 19 ноября на стоянке возле одного из магазинов на улице Аустрина. Машина Lada Largus провалилась под асфальт, водитель не смог объехать яму.

В автомобиле находились два человека. Оба погибли, спасти их не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Устанавливаются все причины инцидента и размыва грунта.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела.

Второй темой, по данным «Монитора», стало уголовное дело, которое возбудили после убийства барана на свадьбе в Шушарах. Быстрее всех об этом рассказали Piter.TV (12:40), канал «Санкт-Петербург» (13:05) и Gazeta.Spb (13:25).

В интернете появилось видео, на котором видно, как во дворе одного из домов по Старорусскому проспекту в Шушарах жестоко забили барана. После этого мужчина убрал тушу животного в ковёр в машину и уехал с места происшествия.

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Полицейские устанавливают личность мужчины.

Согласно видео, инцидент произошёл на свадьбе. Во дворе дома присутствовал свадебный кортеж.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало прекращение расследования дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (16:20), «Росбалт» (16:25) и Пятый канал (16:35).

Шведская прокуратура решила закрыть предварительное расследование в отношении Ассанжа. Показания против основателя WikiLeaks по делу о сексуальных домогательствах оказались недостаточными для продолжения.

Ассанж на протяжении почти 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Власти Эквадора разрешили арестовать его в апреле 2019 года.

В начале 2020 года пройдут слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Невские новости» и канал «Санкт-Петербург».