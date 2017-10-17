На Мальте взорвали журналистку, занимавшуюся «Панамским архивом». Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Times of Malta.

Машина 53-летней Каруаны Галиции взорвалась 16 октября вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена, 15 дней назад журналистка сообщила полиции, что получает угрозы.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал случившееся «варварским нападением» и заявил, что «не успокоится, пока не свершится правосудие». Он заявил, что Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека, как она критиковала и других», - цитирует его «Би-би-си». Заявления в связи с убийством журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Создатель Wikileaks Джулиан Ассанж назначил награду 20 тыс. евро за информацию о тех, кто взорвал машину Дафны Каруаны Галиции. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Дафна Каруана Галиция была журналистом и блогером, известным благодаря разоблачительным публикациям о мальтийских политиках. Издание Politico называло ее «женщиной-WikiLeaks, ведущей крестовый поход против непрозрачности и коррупции на Мальте».

Каруана Галиция принимала участие в изучении материалов «Панамского архива» и нашла там документы, связанные с рядом мальтийских политиков. В 2017 году она сообщила, что жена Джозефа Муската Мишель предположительно владеет офшорной компанией, которая получала деньги от компании, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева (семья Алиевых неоднократно упоминалась в связи с «Панамским архивом»). После этих сообщений на Мальте были назначены досрочные выборы, на которых Джозеф Мускат снова одержал победу.