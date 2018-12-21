«Звездные коты»: самые известные хвостатые 2018 года и их пушистый путь к славе

Эрмитажный кот–оракул Ахилл

В Зимний дворец котов поселила императрица Елизавета Петровна в середине 18 века для борьбы с грызунами. Они не только охраняют помещения и подвалы, но и радуют посетителей. Иногда, когда животных становится очень много, сотрудники Эрмитажа раздают их в добрые руки.

Ахилл – взрослый глухой кот. Он был выбран из других эрмитажных котов в качестве предсказателя в начале 2017 года, когда вовсю шла подготовка к матчам Кубка Конфедераций. Оракулом он смог стать благодаря своему нордическому характеру: кот делал предсказания в присутствии десятков журналистов, не убегал с официальных мероприятий и не шипел, когда ему требовалось поучаствовать в фотосессии.

В июле 2018 года Ахиллу решили найти хозяев. В списке желающих значилось 27 семей. В итоге его себе забрала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. После переезда Ахилл не перестал быть публичным. Например, в декабре он открывал с другими котами оперу «Дворцовые стражи» в Эрмитаже.

Рейтинг: 244,48

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Кот Бегемот из музея-театра «Булгаковский дом»

Второе место в рейтинге заняла стория о пропаже и возвращении штатного сотрудника музея-театра «Булгаковский дом» в Москве – кота Бегемота, который проживает в нем с 2005 года. Похищение произошло 1 августа.

Со слов замдиректора по информационной политике музея Ольгь Сорокиной, Бегемота из здания на Большой Садовой, 10, где находится музей, забрала «некая полная женщина, блондинка» и пошла с ним к станции метро «Маяковская».

Ближе к вечеру Бегемота нашли полицейские возле театра Моссовета, в 200 метрах от музея Булгакова. Он был напуган, на нем не было ошейника. Котика вернули в музей.

Кстати, у Бегемона есть свой врач и стилист. Еще он получает специальное питание. Кот-оборотень по имени Бегемот – один из персонажей романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Рейтинг: 235,97

Фото: Facebook / @Bulgakov.House.Theater

Кот Мостик, преодолевший Крымский мост

Талисман строителей Крымского моста – кот Мостик. Он стал третьим в списке самых популярных котов в 2018 году. В мае котейка первым пробежал 19 км, проверив готовность Крымского моста перед церемонией открытия и запуска автодорожного движения.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в стране. Президент РФ Владимир Путин открывал его на «КамАЗе» в составе колонны, состоящей более чем из 30 грузовиков.

Рейтинг: 181,33

Фото: vk.com/cat.the.most

Кот Золотой

Приют «Бездомные животные Майкопа» накопил долг перед ветеринарной клиникой в размере 340 тыс. рублей. В него обратилась девушка с просьбой принять котенка, которого она подобрала на улице. Волонтеры не могли этого сделать не только из-за долга, но и потому, что в приюте и на передержке в общей сложности было около ста собак и кошек.

Героиня поехала в клинику «Айболит» и оплатила весь долг. Полностью. Коту дали кличку Золотой.

Такое событие, по рассказам волонтеров, произошло впервые за шесть лет работы приюта. Девушка попросила никому не сообщать о ее поступке. Известно, что дома у нее и так два котика, и она просто не могла взять еще одного.

Рейтинг: 113,05

Фото: Instagram / @dog_maikop

Кот Мичи основателя WikiLeaks

Пятой в рейтинге стала ноябрьская история о том, как основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу пришлось расстаться со своим котом Мичи. Причиной расставания стали намерения властей Эквадора заключить животное в клетку.

Оскорбленный такого рода угрозами, Ассанж обратился к своим адвокатам с просьбой отправить кота в надежное и безопасное место. В настоящее время Мичи живет у родственников создателя WikiLeaks.

Летом российская журналистка Маргарита Симоньян рассказала о том, что руководство Эквадора намеревается в скором времени организовать выдачу Ассанжа британской стороне. Ассанж остается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он просил эквадорское руководство о предоставлении политического убежища в связи с угрозой экстрадиции шведской стороной в США.

Кота Ассанжу подарили родственники. Питомец стал всеобщим любимцем. Он позировал перед камерами в окнах посольства, менял галстуки и даже имеет свой аккаунт в соцсетях. Сторонники Ассанжа уверены: власти Эквадора хотят выжить из посольства не только кота, но и самого разоблачителя. И делают все, чтобы он сдался британским властям.

Рейтинг: 57,79

Фото: vesti.ru

Кот-наркокурьер

Популярной в 2018 году была история о коте в Тульской области, в ошейнике которого пытались передать в колонию наркотики.

Полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний (ИК-6) поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в нее наркотические вещества. В качестве переносчика запрещенной посылки они хотели использовать кота, живущего на территории колонии.

Один из заключенных после освобождения из колонии забрал животное с собой и передал своим знакомым. Новые хозяева изготовили для кота ошейник, в который спрятали наркотические вещества. После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения.

Полицейские задержали злоумышленников. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых по решению суда заключили под стражу.

Кота, имеющего статус вещдока, отправили в приют Тульской области. «Не исключено, что в будущем его заберут к себе сотрудники ИК-6», – сообщала в августе начальник пресс-службы регионального управления ФСИН подполковник внутренней службы Маргарита Римар.

Рейтинг: 43,69

Фото: nmosktoday.ru

Кот из Кемерово за 5 млн рублей

В начале сентября житель Кемерово Владимир на одном из популярных сайтов опубликовал объявление о продаже кота за 5 млн рублей. Он утверждал, что его кот – экстрасенс и может видеть духов и привидения.

Судя по объявлению, хозяин решил расстаться с четырехлетним питомцем из-за того, что в квартире у семьи мало места, и хвостатый вынужден жить на даче.

Необычно высокая цена за животное оказалась рекламных ходом для привлечения внимания. Хотя Владимир отметил, что если желающие приобрести кота за такую цену найдутся, он не будет возражать.

При этом в необычных способностях питомца мужчина не сомневается. Он рассказал, что некоторое время назад семья собиралась купить дом. Кота решили запустить первым, однако тот отказался. Позднее соседи рассказали, что в доме проживала бабушка с нехорошей славой. Владимир уверен, что кот почувствовал все и предостерег хозяев.

Интересно, что за две недели до публикации объявления с котом, пользователь сайта продавал дом. Стоимость жилплощади он оценил в 10 раз меньше, чем животное.

Рейтинг: 40,09

Фото: avito.ru

Кот, который поет

В середине ноября пользователь Twitter из Петербурга Юрий Мережко опубликовал видео кота, который издает звуки, очень похожие по своей мелодике на грузинские песни.

Видео просмотрели свыше 180 тыс. человек. Хозяин кота считает, что к подобному творчеству животное сподвигла его внешность: черное пятно на морде кота очень напоминает усы, столь характерные для кавказских мужчин.

Некоторые кошатники отметили, что, скорее всего, котейка чем-то недоволен, поскольку их питомцы, заслышав его «песню», очень забеспокоились.

Рейтинг: 38,01

Скриншот из видео. Twitter / @yoorashka

Кот Мир – подарок Путина

Владимир Путин шесть лет назад в качестве благодарности России за помощь в ликвидации катастрофы в Фукусиме получил в подарок от губернатора японской префектуры Акита собаку породы акита-ину. Президент в ответ подарил губернатору кота сибирской породы, которого назвали Мир.

С тех пор губернатор Норихисе Сатакэ чувствует на себе повышенную ответственность и периодически отчитывается о состоянии кота. Полгода назад он рассказал, что у котика «появились характерные японские черты», а в декабре последовал более развернутый рассказ. Мир не только чувствует себя хорошо, но и сам скоро сможет баллотироваться в губернаторы.

«Кот здоров, стал огромный, уже восемь килограммов. Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает», – рассказал Сатакэ.

Дети губернатора зовут его «Миру-бо». К его кличке они добавляют уменьшительный суффикс «бо».

«В шесть утра он просит есть – подходит, трогает лапой за плечо и начинает мяукать», – добавил губернатор.

Рейтинг: 35,61

Фото: Twitter / @pref_akita

Кот Джерри, который получил в наследство 30 тыс. евро

В начале года в Италии кот по кличке Джерри получил в наследство от хозяйки 30 тыс. евро. Женщина считала питомца главным существом в своей жизни и пожелала, чтобы ее семья в случае болезни животного не жалела денег для его лечения, при необходимости продавая антиквариат и ювелирные украшения.

По словам дочери покойной, хозяйка Джерри любила кота больше, чем своих детей. Животное «пользуется» унаследованными средствами – питается креветками и спит на четырех разных лежанках.

Рейтинг: 33,56