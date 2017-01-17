  • 17 Январь 2017
USD 18.01.2017 59.4015 +-0.2052
USD ММВБ 13:17 59.59220  
EUR 18.01.2017 63.2864 +0.0556
EUR ММВБ 13:17 63.4590  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Павленский, снег и нацизм

Автор:


© Фото: lisik-the-one.blogspot.ru

Темы дня

А в Петербурге реставрируют грифонов.

По теме

Есть снег. Именно это, по мнению нового советника нового президента США по бизнесу Энтони Скарамуччи, готовы делать россияне, чтобы выжить. На полях Давосского экономического форума в Швейцарии, где Скарамуччи оказался единственным представителем США (у них там инаугурация Трампа, можно понять), российские журналисты поймали его и спросили, что он думает о российско-американских отношениях и санкциях. Сказал, что санкции, похоже, имели обратный эффект: россияне сплотились вокруг президента, и вообще они могут есть снег, чтобы выжить. Вкусного сыра, может, и маловато, но до снега дело еще не дошло.

Еще немного про США. Сотрудник Amazon вложил в посылку девушке еврейского происхождения записку «привет от дяди Адольфа». Реакция последовала только после огласки в соцсетях. В компании уверяют, что сотрудник уволен, а полиция рассматривает дело как преступление на почве ненависти.

Давно мы не писали, а «что там у хохлов». Министр обороны Украины Владимир Омелян опубликовал в Facebook поручение о переименовании украинский портов, чтобы «избавиться от любых воспоминаний об оккупации». Речь, очевидно, идет о морских портах «Октябрьск», «Ильчевск», «Южный». А также о Юго-Западной железной дороге. «На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе — цивилизация, на востоке — варвары», - добавил Омелян.

В Китае чиновника Цзо Чунхе из провинции Хэбэй уволили после того, как он назвал Мао Цзэдуна «дьяволом». Санкции коснулись и его заместителя, назвавшего отмечание дня рождения Мао «крупнейшим в мире культом». По китайскому радио объявили, что служащие должны «осознать свои ошибки». Если что, на них никто не доносил – они это сами написали в Twitter.

Тем временем в России. Художник Петр Павленский (тот самый, что обматывался колючей проволокой и прибивал мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджег дверь ФСБ на Лубянке) с семьей попросил политического убежища во Франции. На него якобы написала в полицию заявление о попытке изнасилования артистка Театра.doc. История запутанная: Павленский признался, что дрался с одним из актеров театра и что упомянутая актриса «приходила в гости» к нему и жене.

Петербург. Накануне знаменитых грифонов с Банковского моста забрали на реставрацию. У них уже есть специальный Instagram, чтобы следить за процессом. А внутри сказочных существ нашли кучу записок с пожеланиями, которые, как выяснилось, бросали туда петербуржцы и гости города.

В городе по-прежнему холодает, к выходным обещают настоящий мороз. Отличного вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm