Павленский, снег и нацизм

Есть снег. Именно это, по мнению нового советника нового президента США по бизнесу Энтони Скарамуччи, готовы делать россияне, чтобы выжить. На полях Давосского экономического форума в Швейцарии, где Скарамуччи оказался единственным представителем США (у них там инаугурация Трампа, можно понять), российские журналисты поймали его и спросили, что он думает о российско-американских отношениях и санкциях. Сказал, что санкции, похоже, имели обратный эффект: россияне сплотились вокруг президента, и вообще они могут есть снег, чтобы выжить. Вкусного сыра, может, и маловато, но до снега дело еще не дошло.

Еще немного про США. Сотрудник Amazon вложил в посылку девушке еврейского происхождения записку «привет от дяди Адольфа». Реакция последовала только после огласки в соцсетях. В компании уверяют, что сотрудник уволен, а полиция рассматривает дело как преступление на почве ненависти.

Давно мы не писали, а «что там у хохлов». Министр обороны Украины Владимир Омелян опубликовал в Facebook поручение о переименовании украинский портов, чтобы «избавиться от любых воспоминаний об оккупации». Речь, очевидно, идет о морских портах «Октябрьск», «Ильчевск», «Южный». А также о Юго-Западной железной дороге. «На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе — цивилизация, на востоке — варвары», - добавил Омелян.

В Китае чиновника Цзо Чунхе из провинции Хэбэй уволили после того, как он назвал Мао Цзэдуна «дьяволом». Санкции коснулись и его заместителя, назвавшего отмечание дня рождения Мао «крупнейшим в мире культом». По китайскому радио объявили, что служащие должны «осознать свои ошибки». Если что, на них никто не доносил – они это сами написали в Twitter.

Тем временем в России. Художник Петр Павленский (тот самый, что обматывался колючей проволокой и прибивал мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджег дверь ФСБ на Лубянке) с семьей попросил политического убежища во Франции. На него якобы написала в полицию заявление о попытке изнасилования артистка Театра.doc. История запутанная: Павленский признался, что дрался с одним из актеров театра и что упомянутая актриса «приходила в гости» к нему и жене.

Петербург. Накануне знаменитых грифонов с Банковского моста забрали на реставрацию. У них уже есть специальный Instagram, чтобы следить за процессом. А внутри сказочных существ нашли кучу записок с пожеланиями, которые, как выяснилось, бросали туда петербуржцы и гости города.

В городе по-прежнему холодает, к выходным обещают настоящий мороз. Отличного вам дня, друзья!