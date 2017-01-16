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Грифоны впервые за 200 лет покинули Банковский мост (ФОТО)

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© Фото: gov.spb.ru

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Крылатых львов разобрали на пять частей и отправили на реставрацию.

Грифоны впервые за 200 лет покинули Банковский мост. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Сегодня днем, 16 января, крылатых львов демонтировали для последующей реставрации в мастерских компании «Наследие». Для этого была перекрыта часть набережной Грибоедова.

Вес каждой скульптуры достигает 1,6 тонны, поэтому для их демонтажа на набережную Грибоедова, рядом с домом 34, прибыл подъемный кран. За полтора часа скульптуры разобрали на пять частей и погрузили для отправки на реставрацию.

В лапе одного из грифонов нашли клад, речь идет о советских, российских и иностранных металлических монетах, которые пролежали в лапе десятки лет. Судя по всему, внутрь скульптуры их бросали туристы через трещины и щели, образовавшиеся на теле грифона со временем.

Кроме того, внутри крылатого льва были найдены записки с желаниями и тайными посланиями. Историки не исключают, что при более внимательном изучении «письма из прошлого» могут подарить исследователям Петербурга несколько интересных историй и размещены в музеях.

Работы по их восстановлению крылатых львов ориентировочно завершатся к ноябрю, также пояснили в КГИОП. Позолоченные крылья и фонари были сняты и увезены в мастерскую на прошлой неделе, фотографии можно посмотреть здесь.

«Сегодня грифоны покидают место, на котором они простояли без малого 200 лет. Мы проводим эти работы максимально открыто. Конечно, приступаем с опаской и пониманием того, что в процессе демонтажа реставраторов могут ожидать любые сюрпризы. Но глаза боятся, а руки делают. Крылатым львам пора отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение», - отметил председатель КГИОП Сергей Макаров.

Фото: gov.spb.ru
 

Впоследствии оного из отреставрированных грифонов могут разместить во дворе Университета экономики и финансов до завершения ремонта самого перехода. Это связано с тем, что сам Банковский мост к ноябрю восстановить не успеют. Остальные скульптуры останутся в мастерских «Наследия».

Двор университета соседствует с Банковским мостом и открыт для посещения в рабочие часы. В то же время пространство находится под охраной, объяснили в КГИОП. Реставрация конструкций Банковского моста начнется в 2018 году и займет около полугода.

По данным КГИОП, сейчас крылатые львы находятся в аварийном состоянии, раскрыты многие стыковочные швы. Консервационные работы, проведенные в 2008 году, лишь на время отложили необходимость комплексной реставрации памятников.

На капитальную реставрацию грифонов было выделено около 20 млн рублей. Они будут потрачены на устранение множественных повреждений, которые нанесли скульптурам вандалы. Кроме того, специалисты укрепят крылья фигур, заново покроют их позолотой, а также обработают антивандальным покрытием.
Фото: gov.spb.ru

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