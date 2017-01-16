СК подтвердил проверку Павленского по делу об изнасиловании

Следственный комитет России подтвердил проверку художника-акциониста Петра Павленского по делу об изнасиловании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление.

При этом источник издания в правоохранительных органах рассказал, что на данном этапе проверки состава преступления не выявлено, уголовное дело не возбуждено.

По данным РИА "Новости", подписку о невыезде с Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали.

Ранее сообщалось, что Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Его обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.