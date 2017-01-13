У грифонов Банковского моста демонтировали крылья (ФОТО)

У скульптур грифонов на Банковском мосту сняли крылья. Демонтаж четырех пар крыльев и фонарей занял два дня.

Крылья, каждое из которых весит около 40 кг, отправят в мастерскую после того, как разберут сами фигуры грифонов. Работы продолжатся в понедельник, 16 января, сообщается в Instagram-аккаунте @griffons_spb. Затем к работе приступят реставраторы. Реставрационные работы продлятся примерно полгода. Работы по восстановлению грифонов спонсирует Сбербанк. Параллельно будет проходить ремонт моста, средства на это выделены из бюджета.

Банковский мост из-за демонтажных работ закрыли на период с 11 по 17 января. На это же время ограничено движение по набережной канале Грибоедова в районе моста. Реставрационные работы проводит ООО "РМ "Наследие" по согласованию с комитетом по охране памятников.



Грифонов планируют вернуть на уже отреставрированный мост к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

По данным КГИОП, сейчас крылатые львы находятся в аварийном состоянии, раскрыты многие стыковочные швы. Консервационные работы, проведенные в 2008 году, лишь на время отложили необходимость комплексной реставрации памятников.