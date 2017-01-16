Художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России

Обвинения в изнасиловании

Художник-акционист Петр Павленский покинул Россию и просит политическое убежище во Франции. Об этом сообщает украинский телеканал «Громадське» со ссылкой на самого Павленского.

Убежище во Франции, по словам художника, также просят его соратница Оксана Шалыгина и их дети. Павленский рассказал, что в отношении него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Позднее в интервью телеканалу «Дождь» Павленский уточнил, что заявление на него и Шалыгину написала актриса «Театр.doc» Анастасия Слонина. Сам художник какую-либо вину отрицает и называет это дело «доносом».

14 декабря, рассказал художник, его и Шалыгину в течение нескольких часов допрашивали в Следственном комитете. После допроса Павленский вместе с Шалыгиной и их двумя детьми уехал на автомобиле на Украину через Белоруссию, а оттуда улетел во Францию.

«Чудовищная 132 статья - оговорить можно каждого, а доказать невиновность практически невозможно. Ведь это даже не изнасилование, по которому нужны хоть какие-то экспертизы. Это единственная статья, по которой судят лишь по одному заявлению. Мы не знаем, насколько долго актриса сотрудничает с полицией. Но теперь мы точно знаем, что в России возродился донос», - заявил художник.

Обвинения в избиении

К середине дня 16 января стали известны и другие подробности дела - как выяснилось, Павленского также обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc». Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на продюсера «Театра.doc» Всеволода Лисовского.

Актеру, имя которого не называется, показалось, что Павленский и Оксана Шалыгина «оказывают знаки внимания» его девушке, также актрисе театра Анастасии Слониной. Мужчина, по словам Лисовского, договорился с Павленским о встрече, на которой художник и еще несколько людей избили его.

Лисовский добавил, что Павленский и Шалыгина пытались изнасиловать Слонину уже после того, как та рассталась с актером театра. «Павленский и Шалыгина позвонили ей, пригласили к себе в гости. Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая с изрезанными пальцами. Случилась эта история в декабре», - заявил продюсер.

В итоге, художник Петр Павленский признал, что у него была драка с актером «Театра.doc», и заявил, что ничего не знает об уголовном деле по статье о побоях, которое было возбуждено против него.

По словам Павленского, актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина жаловалась, что «этот человек ее душит, избивает, бьет головой об ванну». Художник утверждает, что актер затем начал угрожать ему.

«Когда мы встретились, он начал провоцировать драку, и у нас произошел какой-то конфликт. С этим человеком была драка. Я был один. Вокруг там был кто-то еще, актеры «Театра.doc», - резюмировал Павленский.

В качестве подтверждения драки в сети появилось видеозапись, на которой, как утверждают в «Театре.doc», художник Петр Павленский и еще несколько человек избивают одного из актеров театра. Запись получена с камеры наблюдения во дворе театра, рассказала директор «Театра.doc» Елена Гремина.

Видео: Meduza