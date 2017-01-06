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К Крещению Петербург накроет новая волна морозов

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© Фото: instagram.com / @vikbala

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Спадающие рождественские морозы вернутся в Петербург во второй половине января.

Похолодание, установившееся в Петербурге накануне Рождества благодаря антициклону над Европой, уступит место крещенским морозам.

В субботу, 7 января, в Петербурге начнет теплеть. В понедельник столбик термометра не опустится ниже -3 градусов. Такая температура продержится в городе примерно неделю.

«Уже завтра начнет теплеть, температура будет выше. Так, 8 января она будет не ниже –5...–10 градусов, а девятого мы ожидаем теплый воздух с Атлантики и –2...–3 градуса, не больше», - цитирует «Лайф» профессора Российского государственного метеорологического университета Валерия Малинина.

К Крещению, 19 января, Петербург вновь накроет морозной волной, уточнил метеоролог. По его прогнозам, среднемесячная температура января 2017 года будет ниже климатической нормы примерно на 2 градуса.

В пятницу, 6 января, в Петербурге, по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", -18...-20 градус, в окрестностях до -23 градусов. Переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица.

В Ленобласти в ночное время 6 и 7 января ожидаются морозы. Температура окружающего воздуха на востоке области может понизиться до – 36. Соответственно, ухудшатся погодные условия.

В связи с похолоданием ПАО "Ленэнерго" перешло в режим повышенной готовности - на круглосуточном дежурстве находятся около ста мобильных бригад. В компании круглосуточно действует телефон "горячей линии" по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71.

На КАДе Петербурга в ближайшие дни из-за наступившей холодной погоды ограничена скорость проезда автомобилей до 70 километров в час, вместо прежних 110 км в час. 

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