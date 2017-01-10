Мэрил Стрип, кредиты и золотая статуя

Вторник начнем с Мэрил Стрип. Блестящая актриса на вручении награды за заслуги в кинематографе выступила с мощной критикой Трампа. Она припомнила, как он передразнил журналиста-инвалида, заметила, как опасно может быть «неадекватное поведение могущественных людей», и что, когда у власти такие, как Трамп, «инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого». Ей ответила, внезапно, официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Она сочла, что уходящей администрации США это все тоже свойственно, просто Стрип решила применить пресловутые двойные стандарты как верная сторонница демократов.

Тем временем в России. Нарастает дискуссия вокруг очередного проекта Минюста – в Гражданский кодекс вносят поправки, разрешающие за долги отнимать у должника единственное жилье. В Министерстве поясняют, что предполагается «пускать с молотка» жилплощадь только в том случае, если она серьезно «превышает потребность», то есть в два раза больше социальной нормы в 18 кв. метров. Учитывая закредитованность населения, опасные поправки.

В Москве 32-летний местный житель во время прогулки с девушкой по парку «Сокольники» украл золотую статую стоимостью три млн рублей. Полиции он сказал, что хотел подарить ее своей даме. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Про «Почту России». Охранник цеха логистического почтового центра в аэропорту Внуково на выходе из цеха увидел у сотрудника три новых мобильных, происхождение которых было трудно объяснить. Выяснилось, что мужчина украл их из посылок. А вы потом удивляетесь, что вместо «айфона» кирпич приходит. К чести «Почты», нарушитель уволен, а телефоны доставят по адресам (вопрос, когда).

Тем временем в Китае. В провинции Хунань археологи нашли неизвестную ранее древнюю гробницу. 14 метров в длину, два метра в ширину, построена предположительно в 420-589 годы. На стене гробницы есть фреска, изображающая двух горничных в платьях с открытыми плечами. Это изображение считается самым древним из аналогичных в провинции Хунань.

В Буэнос-Айресе вандалы спилили половину статуи Лионеля Месси, оставив на постаменте только ноги футболиста с мячом. Местные власти уже заявили, что монумент будет восстановлен в исходном виде. Вандалов, к слову, так и не нашли. Может, тоже кто-то хотел сделать такой «подарок» близкому человеку.

Петербург. Две главных новости: на «Зенит-арену» выделено еще два млрд рублей (правда Смольный утверждает, что деньги были учтены в бюджете весной 2016 года), а слухи про передачу РПЦ Исаакиевского собора уже вовсе и не слухи. «Небезосновательными» их назвал сам директор музея Николай Буров.

Тем не менее, мы верим, все будет хорошо. Отличного вам дня, друзья!