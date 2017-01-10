Смольный: Стоимость строительства "Зенит-арены" не увеличилась из-за нового контракта

В Смольном сообщили, что стоимость строительства "Зенит-арены" не увеличилась от нового контракта на 2 млрд рублей, так как средства на новый контракт с генподрядчиком строительства, компанией "Метрострой", были учтены в бюджете весной 2016 года.

По данным комитета по строительству, городу даже удалось сэкономить при заключении договора. По заключению госэкспертизы, цена контракта должна была составить 2,4 млрд рублей.

Контракт с "Метростроем" на создание зоны контроля доступа на арену был заключен 29 декабря без конкурса. Работы не входили в предыдущий контракт и связаны с новыми требованиями ФСО, МВД и ФСБ, поясняют в Смольном.

Кроме того, генподрядчик установит медицинское и спортивное оборудование, указатели, в соответствии с требованиями FIFA. Работы должны быть завершены до 31 марта 2017 года. Также к этому времени "Метрострой" должен исправить недоделки и провести пусконаладку всех инженерных систем.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей.