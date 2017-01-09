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Смольный заключил еще один контракт на доработку "Зенит-арены" за 2 млрд рублей

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© Фото: Instagram / kors_dp

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В конце декабря правительство Петербурга продлило контракт с "Метростроем" и заключило еще один на 950 млн рублей.

Правительство Петербурга заключило еще один контракт с "Метростроем", генподрядчиком "Зенит-арены". Новый контракт на сумму 2 млрд рублей, подписанный 29 декабря, предусматривает дополнительные работы по приведению стадиона в соответствие с требованиями силовых ведомств.

Согласно отсканированной копии документа, 1,34 млн рублей предназначены для строительно-монтажных работ, 504 млн рублей — для закупки оборудования, мебели и инвентаря, а 228 млн рублей уйдут на прочие расходы.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей при общей сумме контракта 5,3 млрд рублей. Тогда же Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт, сумма которого составила 950 млн рублей. Эти деньги предназначены для установки на стадионе системы безопасности и контроля доступа, прокладки сетей и отладки электронных приборов.

В конце декабря Ростехнадзор выдал "Зенит-арене" заключение о соответствии.

Официально "Метрострой" объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Несмотря на это, работы на стадионе продлятся до 1 мая.

Ранее сообщалось, что первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, "Зенит" сыграет с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован на 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.

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