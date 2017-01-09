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"Золотой глобус-2017": главное о 74-й церемонии вручения кинопремии

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© Фото: NBC

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Рекордсменом премии стал фильм "Ла-Ла Лэнд", получивший семь наград.

В Лос-Анджелесе прошла 74-ая церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Главной сенсацией вечера стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла — он стал рекордсменом по количеству выигранных наград за всю историю "Глобуса".

Фильм получил семь статуэток — за лучший фильм в категории комедия или мюзикл, Шазелл получил награду как лучший режиссер и за лучший сценарий, Джастин Гурвич — за лучшую музыку и лучшую песню ("City Of Stars"), Эмма Стоун стала лучшей актрисой в комедии или мюзикле, а Райан Гослинг — лучшим актером.

Райан Гослинг и Эмма Стоун 
Фото: Jordan Strauss/AP
 

Кино

 

Лучшим драматическим фильмом года признали "Лунный свет" Барри Дженкинса. Всего кинолента была представлена в пяти номинациях. Коллектив фильма заявил, что никто не ожидал победы.

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
 

Изабель Юппер стала лучшей драматической актрисой за роль в фильме "Она", а сама картина стала победителем в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Лучшим драматическим актером признали Кейси Аффлека за "Манчестер у моря". Всего фильм претендовал на пять наград.

Изабель Юппер и Пол Верховен
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
 

Лучшими актерами второго плана стали Виола Дэвис ("Ограды"), которую прежде номинировали четыре раза, и Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи").

Аарон Тейлор-Джонсон
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
 

Кинокритики ранее предсказывали, что одними из главных претендентов на победу будут Натали Портман, которая исполнила роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки", и Дензел Вашингтон, режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Ограды".

Мультфильм "Зверополис" получил "Золотой глобус" в категории лучший анимационный фильм.

Телевидение

 

Лучшим драматическим сериалом года стала "Корона", которая вышла в ноябре 2016 года. Актриса Клэр Фой за роль Елизаветы Второй получила награду за лучшую женскую роль. Лучшим актером в драматическом сериале стал Билли Боб Торнтон.

Сериал "Атланта" получил сразу две статуэтки — как лучший комедийый сериал, а исполнитель главной роли Дональд Гловер стал лучшим комедийным актером. Трейси Эллис Росс за роль в сериале "Черноватые" признали лучшей актрисой в комедийном сериале.

В категории лучший мини-сериал или телефильм победил "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений", лучшим актером в мини-сериае или телефильме стал Том Хиддлстон ("Ночной администратор"), а лучшей актрисой — Сара Полсон ("Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений"). Лучшим актером второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме признали Хью Лори, а лучшей актрисой — Оливия Колман, которые снялись в "Ночном администраторе".

Трейси Эллис Росс 
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
 

Чеи запомнится церемония-2017

 

Ведущим церемонии был комик Джимми Фэллон, чьи старания на сцене не слишком оценили критики. Особенностью вручения наград стали комментарии актеров. Мэтт Дэймон прокомментировал прошлогодний "Золотой глобус", на котором фильм с его участием "Марсианин" был признан лучшей комедией года. Дэймон заявил, что именно номинация в данной категории — это самое смешное, что было в фильме. Актер Джон Хэмм предложил снять документальный фильм "Парад бородатых 2017", поскольку в этом году на церемонии было много бородатых актеров.

Больше других отличилась Мерил Стрип. Актриса, которая в прошлом получила восемь "Золотых глобусов", в этом году стала обладательницей премии Сесиля Б. де Милля за вклад в кинематограф. В своей речи Стрип осуждала дискриминацию, в том числе она высказалась о случае публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида. Несмотря на то, что актриса не называла конкретных имен, было понятно, что актриса говорит о Дональде Трампе, который на одном из предвыборных митингов спародировал журналиста-инвалида.

"Неуважение рождает неуважение, жестокость рождает жестокость, когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы смеяться над другими, это разрешает другим делать то же самое", — сказала, срываясь на плач Стрип, получая награду. 

Также Мерил Стрип заявила о том, что многие знаменитые актеры являются иностранцами. Этим она ответила на призывы Трампа запретить мусульманам въезд в США.

"Если вы выгоните всех нас, вам ничего не останется смотреть кроме футбола и смешанных боевых искусств, которые и не искусства вообще-то", — заявила Стрип.

Мэрил Стрип
Фото: REUTERS
 

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