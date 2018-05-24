Уроки семейных ценностей и коляска-вездеход

Четверг начнем с новостей образования. Минобрнауки (оно пока официально не разделилось на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования) разработало для школьников новую программу по, внимание, семейному укладу. Школьников будут учить основам «женской и мужской культуры», «семейной любви» и основам семейного права (наверное, «бьет – значит, любит» и всякое такое, раз уж домашние побои декриминализировали). «Наука о семье» не станет отдельным предметом, этот курс интегрируют в уже существующие дисциплины, а на его реализацию выделят миллионы рублей. В частности, на выпуск брошюр «В. Путин о семье». Друзья, держитесь, особенно те, чьим детям только предстоит идти в школу.

О международной повестке. Юлия Скрипаль, дочь отравленного в Великобратиании российского шпиона Сергея Скрипаля, записала видеообращение. По ее словам, она долгое время находилась в коме, и лечение продолжается до сих пор, а приоритетом для нее является здоровье – отца и ее собственное. Юлия поблагодарила российское посольство за предложение помощи, но отказалась от нее. Посмотрев обращение, многие обратили внимание на странную речь Юлии – она говорит на русском языке без акцента, но предложения построены как калька с письменной английской речи.

Есть и хорошие новости. Ученый из Новосибирска Иван Невзоров придумал инвалидную коляску-вездеход, которой можно управлять только силой мысли. Это первый в мире подобный предмет техники, уникальность коляски в том, что она управляема за счет импульсов головного мозга – и не более того. Предназначен агрегат для людей, полностью парализованных ниже шеи. За счет гусеничного хода коляска может преодолевать крутые подъемы и спуски, лестницы и поребрики (все то, что встает на пути человека в коляске в России). Работа над проектом велась совместно с командой фирмы «Катэрвиль» и московской компанией «Нейроботикс». Невзоров решил придумать агрегат после обращения парализованного мужчины, который не мог сам управлять своей коляской.

В американском штате Нью-Йорк суд постановил выселить 30-летнего сына из дома родителей. Майкл Ротондо просто жил дома с мамой и папой – не работая, не помогая по дому. Он даже не мог убрать со двора сломанную машину. Несколько раз родители просили его съехать (даже предлагали деньги на аренду жилья), но безрезультатно. В итоге судья решил, что мама с папой все же имеют право на достойную собственную жизнь, а сыну пора и повзрослеть.

В Петербурге отменили маршрутку К-39, которая возила пассажиров от метро «Московская» до аэропорта Пулково. Это временная мера, связанная с проведением Международного экономического форума (из-за него же, например, будут досматривать все машины, приезжающие в аэропорт, а остановку рейсового автобуса и вовсе перенесли).

В городе сегодня обещают до +17 градусов. Хорошего дня, друзья!