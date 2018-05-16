Путин поделил Министерство образования и науки на два ведомства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство образования и науки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Министерство просвещения займется вопросами школ и средних специальных учебных заведений. Второе ведомство будет отвечать за университеты, научные учреждения и развитие науки.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил включить Федеральное агентство по научным организациям в структуре Министерства науки и высшего образования. Ранее в СМИ появилась информация, что оно будет ликвидировано.

Указ Путина меняет название Министерства связи и массовых коммуникаций. Теперь оно будет называться Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минобрнауки с августа 2016 года возглавляет Ольга Васильева. Прежде она занимала должность заместителя начальника управления по общественным проектам администрации президента РФ.