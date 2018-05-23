Комитет по транспорту отменил единственную маршрутку до Пулково

Власти Северной столицы отменили работу маршрутки К-39 от станции метро «Московская» до Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Маршрут был отменен по распоряжению комитета по транспорту «в целях оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования».

В пресс-службе Пулково добавили, что добраться до аэропорта от «Московской» можно на социальных автобусах под номерами 39 и 39Э. Они курсируют с 05:25 до 01:30.

Жители Петербурга по-разному отнеслись к инициативе властей. Одни подчеркнули, что маршрутки ездили чаще, чем автобусы, а другие напомнили об удобствах социального транспорта.

В середине мая депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил присвоить аэропорту имя императора Александра III. Он направил письмо с инициативой губернатору Петербурга Георгию Полтавченко.

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